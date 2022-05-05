Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu - Son Dakika
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Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu

05.05.2022 11:00

Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası olduKASTAMONU Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve güzelliği ile görenleri mest eden Ilıca Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu

KASTAMONU Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve güzelliği ile görenleri mest eden Ilıca Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Horma Kanyonu'nun çıkışında bulunan Ilıca Şelalesi, güzelliği ile ziyaretçilerini mest ediyor. 3 kilometrelik ahşap platformla geçilebilen Horma Kanyonu'nun çıkışında 14 metre yüksekten dökülen şelale, Ramazan Bayramı'nı doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Döküldüğü alanda muhteşem görüntü oluşturan şelale, vatandaşlara su sesi eşliğinde doğanın tadını çıkartma fırsatı sunuyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, fotoğraf çektirip öz çekim yapıyor.

"Daha öne görmüştüm, yine görmek istedim"

Ankara'dan şelale ve kanyonları ziyaret etmek için Kastamonu'ya gelen Hüseyin Toper, "Bu kanyonu ve şelaleyi daha önce görmüştüm, yine görmek istedim. Burası bir sefer görmekle olmaz. Aşağıda da Valla Kanyonu var. Orası da dünyanın sayılı kanyonları arasında. İnsanlar evde, kahvehanede oturacağına gelip doğada hem deşarj olur hem de daha güzel şeyler yaşarlar" dedi.

"Doğası harika, keşfedilmemiş bir yer gibi"

Gördükleri manzara karşısında hayran kaldıklarını söyleyen Yusuf Güngör ise, "Ankara'dan biz dağcı kulübü olarak geldik. Gezmeye geldik. Yarın Ankara'ya döneceğiz, bayram tatilini değerlendirmek istedik. Bence doğası harika, keşfedilmemiş bir yer gibi" diye konuştu.

"Mutlaka görülmesi gereken bir şelale"

İstanbul'dan bayram tatili için memleketine gelen Semiha Saka ise herkesin şelaleyi görmesi gerektiğini ifade ederek, "İstanbul'dan geldik. Bayramın birinci gününü akrabalarla geçirdik. Bayramın ikinci günü buraya geldik, çok güzel. Mutlaka herkesin gelmesi gerekiyor. Biz bayıldık. Mutlaka görülmesi gereken bir şelale" şeklinde konuştu.

Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu
Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu
Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu
Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu

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Ramazan Bayramı, Pınarbaşı, Kastamonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ilıca Şelalesi Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşın durak noktası oldu - Son Dakika


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