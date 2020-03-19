İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti - Son Dakika

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti

13 dakika önce

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti, System.String[]

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Çelikbilek, 13 Şubat'ta geçirdiği rahatsızlık üzerine Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılmış, tedavisine daha sonra Koç Üniversitesi Hastanesinde devam edilmişti. Çelikbilek, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde yaşamını kaybetti.

Yücel Çelikbilek'in cenazesi bugün saat 15.00'te Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Yücel Çelikbilek kimdir?

1951 yılında Kars'ta doğan Çelikbilek, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mahalli idarelerle ilgili yüksek lisans çalışması yaptı.

1985 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı İlim Yayma Cemiyetinin, 2002–2004 yılları arasında başkanlığını üstlendi.

Kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfının başkanlığını da yapan Çelikbilek, 1989–1994 yılları arasında Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 1994 yılında Beykoz Belediye Başkanlığı görevine seçilen Çelikbilek, 1999 yılından itibaren 10 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü olarak görev yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kurucuları arasında yer alan Çelikbilek, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.


2009 ve 2014 yıllarında Beykoz Belediye Başkanı seçilen Çelikbilek, evli ve 9 çocuk babasıydı.

Koç Üniversitesi, Yücel Çelikbilek, İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçeli voleybolcu Wouter Ter Maat: "Kız arkadaşım karantinada"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın yaptığı hareket, kameralara yansıdı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi         
17:18
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti         
16:35
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı         
15:47
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 11:14:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]