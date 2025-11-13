İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar
13.11.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 50 yaş üstü erkeklerle yakınlık kurma vaadiyle iletişime geçip kredi kartlarını ele geçirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, 2 ay süren teknik takip ve kamera incelemelerinin ardından adliyeye sevk edilip cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 'ilişki vaadiyle' 50 yaş üstü erkeklerle irtibat kurup kredi kartlarını ele geçirdikleri ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

EKİPLER İNCELEMEYE ALDI

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri 'ilişki vaadiyle' kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu 20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti 845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti
Tuncay Şanlı Fenerbahçe’ye geri döndü İşte yeni görevi Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Emeklinin beklediği haber geldi Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

09:59
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
09:55
Muazzez Abacı’nın film gibi hayatı Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
09:11
Muazzez Abacı’nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
09:04
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!
07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 10:15:18. #7.12#
SON DAKİKA: İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.