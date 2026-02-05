İlişkiniz Gerçekten Çalışıyor mu? - Son Dakika
BBC

İlişkiniz Gerçekten Çalışıyor mu?

İlişkiniz Gerçekten Çalışıyor mu?
05.02.2026 10:36
İlişkinizi değerlendirmenin ipuçları ve beklenmedik ayrılıkların etkileri üzerine bir inceleme.

Dürüst olun: İlişkiniz sizin için gerçekten çalışıyor mu?

Gazeteci Eve Simmons dokuz yıllık partneriyle evlendiğinde, onun için bu sorunun yanıtı "evet"ti.

Ama evlendikten sadece altı ay sonra, kocası "nereden çıktığı bilinmez bir şekilde" boşanmak istediğini söylediğinde buna hazırlıksız yakalandığını anlatıyor.

BBC Woman's Hour (BBC Kadın Saati) programına konuşan Simmons "Tamamen yıkılmıştım" diyor. Ancak, bu ayrılığın üzerinden yıllar geçtikten sonra geriye dönüp bakınca bunu "hayatında başına gelen en iyi şey" olarak görüyor.

Başından geçenleri başkalarına anlatmaya başlayınca, birçok insanın benzer deneyimler yaşadığını fark etmiş.

Beklenmedik ayrılıklar, Eve'in deyişiyle, insanları "vasatın altı" ve ileride zaten çalışmayacak olan uzun dönemli ilişkilerden özgürleştiriyor.

Peki böyle bir ilişkinin içinde olup olmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz?

İşaretleri fark edip, ilişkinizin kurtarılmaya değer olup olmadığına karar vermenizi sağlayacak bazı ipuçları...

1. Gerçekten konuşuyor musunuz?

Birçok farklı ilişki türü vardır: bazıları sadece pratik sebeplerle sürdürülür, kimi sadece eğlence içindir. Bazıları kısa sürelidir ya da açık konuşmak gerekirse, sadece seks iyi olduğu için devam eder.

Ciddi ilişkilerdeyse tarafların farklı beklenti ve ihtiyaçları vardır. Maddiyat, hayat tarzı ve aile planları... hepsi bir arada resme girer.

Psikoterapist ve ilişki koçu Lucy Beresford, sorun yaşayan ilişkilerde çiftlerin genellikle gerçek, yapıcı diyaloglardan kaçındığını söylüyor.

Hızlıca sorulan "İyi misin?" sorusuna verilen yüzeysel bir "Evet, iyiyim" yanıtı, derinliği olmayan bir sohbetten ibarettir.

Lucy, "Bu iletişim değil, bir duvar örmektir" diyor.

Hiçkimse, bir ilişkiye bitmesi için başlamaz. Ancak sorunlar hakkında konuşulmazsa, sessiz bir gerilim birikir.

Bu yüzden hislerinize dikkat etmek çok önemli. Bazı konular etrafında diken üstünde yürüyor, ya da konuşmayı çok riskli bulduğunuz için kasti olarak bazı konulardan kaçınıyor musunuz?

Lucy, partnerinizle artık "aynı sayfada olmadığınızı" hissediyorsanız, o ilişkiyi aşmış olabileceğinizi söylüyor:

"İlişkiniz size kendinizi iyi hissettirmek yerine sizi yıpratıyorsa, büyük ihtimalle orada bir dengesizlik vardır."

2. Daha az mı seks yapıyorsunuz?

Belki de haftalardır sevişmediniz, ya da partneriniz artık eskisi gibi restoranlardan yer ayırtıp size çiçek getirmiyor...

Bu gibi günlük değişimleri görmezden gelmek yerine fark edip, gündeme getirmek, ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız, hayati önemde.

Bu uzun süreli bir ilişkinin doğal iniş çıkışlarını sürekli sorgulamanız gerektiği anlamına gelmez. Bu, partnerinizin davranışlarında süreklilik gösteren değişimleri fark edip, bunlar hakkında konuşmakla alakalı.

Terapist Georgina Sturmer şunları öneriyor:

Bu tür bir iletişim, 34 yaşındaki Katie Smith ve 10 yıllık eşi ilişkilerinde zorlu bir dönemece geldiklerinde, onlara yardımcı olmuş. Birlikte çocukları da olan çift, "birbirimizin ihtiyaçlarını anlamak için çalıştık ve ilişkimizi sağlamlaştırmak için bir ömür boyu sürecek bazı değişiklikler yaptık" diyor.

Çift terapisi de onlara bu süreçte yardımcı olmuş.

3. Onarmaya değer mi?

İlişkiler her zaman mükemmel ve stabil değildir. Karşılıklı ihtiyaçlarınızın zamanla değişebileceğini kabul etmek çok önemlidir. 10 yıl önce istediğiniz bir şey, şu an ihtiyacınız olmaktan çıkmış olabilir.

Bazen biriyle birlikte büyüyüp büyüyemeyeceğinizi anlamanın tek yolu, o ilişkiyi devam ettirmektir.

Lucy şu uyarıyı yapıyor; "Asla ama asla yetinmeyin."

"Kendinizi önceliklendirseydiniz arzulanır, zihinsel olarak beslenir ya da istediğiniz aileyi kurabilir miydiniz diye sorgulayarak yıllar geçirmek istemezsiniz."

Peki bunu nasıl yapacağız?

Lucy, "Kendi değerlerinizi ve arzularınızı ciddiye alın, tabii ki partnerizinkileri de" diyor.

Ayrıca ilişkiyi bitirme zamanının geldiğini gösteren bir "eşik anı" olduğunu ve buna dikkat etmenizi öneriyor.

İşte o an "ne zaman ayrılmalıyım?" ya da "gerçekten ayrılabilir miyim?" sorularının "net ayrılmalıyım"a dönüştüğü andır.

34 yaşındaki Margot Davis için o eşik anı, üç yıllık partneriyle evlilik ve çocuklar hakkında yaptıkları ciddi bir konuşmadan sonra gelmiş.

Birlikte yaşamaya henüz başlamışlardı, ancak Margot yaptıkları konuşmanın onun "bilinçaltını uyandırıp gerçekleri gösterdiğini" söylüyor - partneri "iyi, sevgi dolu bir baba" olacak olsa da, sessiz ve boyun eğen bir yapıdaydı, ve birbirine zıt kişilikleri ebeveynlikte onu boğacaktı.

Bir ay sonra Margot sevgilisinden ayrıldı, ve şimdi yeni partneriyle aile kurma planları yapıyor.

4. Mutlu olmayı hak ettiğinizi hatırlayın

Modern flört uygulamaları kültürü, sadece verdiği güven hissi ve yeniden "piyasaya dönmekten kaçınmak" gibi duygularla, insanın mutsuz bir ilişkiyi sürdürmesini kolaylaştırabiliyor.

Ancak Lucy uyarıyor; "Bir ilişki içinde yalnız hissetmekten daha kötüsü olamaz."

Danışanlarının sık sık restoranlarda gördükleri mutlu çiftlere bakıp, yalnız kalma fikrinin onları korkuttuğunu paylaştıklarını söylüyor.

Lucy onlara, gördükleri manzaranın aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor - hepsi göründükleri kadar mutlu değil, özellikle de "sağlamcılar".

Sorulması gereken asıl soru, "Ya başaramazsam değil, ya kanatlanıp uçarsam olmalı".

"Arzuladığınız mutluluk ve sevgiyi hak ettiğinizi hissetmek için kendinize izin verin."

Kaynak: BBC

BBC
11:18
