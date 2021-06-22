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İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu - Son Dakika

İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu

22.06.2021 11:20
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu, System.String[]

Adana'da ilk iş tecrübesi için bir yatırım firmasında çalışmaya başlayan 25 yaşındaki S.İ. yöneticisinin sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldı. Şahıstan şikayetçi olan genç kız tehdit edildiğini söylerken, yaşadığı tacizi ise "Mesai saatleri dışında beni arayıp rahatsız ediyordu. Bahanelerle omuzlarımı okşuyor, taciz ediyordu." sözleriyle ifade etti.

Adana'da ekonomi ve finans mezunu S.İ. (25), yatırım firmasında müşteri temsilcisi olarak işe başladı. Genç kız, sorumlu müdürü Gökhan K.'nın ilk iş gününde kendisine "Sevgilin var mı?" diye sorduğunu belirterek, yaşadığı fiziksel ve sözlü tacizi anlattı.

"BAHANELERLE OMUZLARIMI OKŞUYORDU"

"Kendisine 'bey' dememi istemiyordu." diyen S.İ. durumu şu ifadeleri kullandı: "Mesai saatleri dışında beni arayıp rahatsız ediyordu. Bahanelerle omuzlarımı okşuyor, taciz ediyordu. Sonra 'Şaka yaptım' diyerek beni azarlıyordu."

ŞİKAYETÇİ OLUNCA TEHDİT EDİLDİ

Akşam gazetesinin haberine göre; genç kız, olayı firmanın il temsilcisi ve genel merkezine iletti. Ancak olayın örtbas edilmeye çalışıldığını söyleyen S.İ. "Şikayet edince Gökhan K. ve sevgilisi Tuğçe Z. beni tehdit etti. O gün işten kovuldum" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

İlk iş deneyiminde taciz ve tehditle karşılaşan S.İ.'nin şikayeti üzerine iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kız, "Evden çıkmaya korkuyorum. Tacizcinin en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu

Ekonomi, Yatırım, Adana, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu - Son Dakika


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