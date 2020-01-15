İlk Kez Duyacağınız 25 İlginç Psikolojik Gerçek - Son Dakika

Psikoloji aslında yaptığımız tüm hareketlerin kaynağı peki kendi psikolojimizi ne kadar iyi biliyoruz?



İşte psikoloji hakkında duymadığımız 25 ilginç gerçek

1. İnsanın kendi kendini gıdıklayabilmesi imkansız. Sadece bazı şizofreni hastaları, kendi kendilerini gıdıklayabiliyor!







2. Dünyada psikologlar tarafından tanımlanan 400'ün üzerinde fobi çeşidi var!



3. Beyin, sıkıcı insanlardan dinlediğiniz sıkıcı konuşmaların tamamını KAYDETMİYOR! Onları daha ilginç hale getirerek bir çeşit yeniden yazma işlemi yapıyor.







4. Yapılan bir araştırmaya göre, profil sayfalarına çok sayıda "selfie" yükleyen erkek kullanıcıların, psikopat ve narsistik kişilik bozukluğuna sahip olma olasılığı çok yüksek.



5. Dinlediğiniz müzik türü, dünyayı algılayış biçiminizi de etkiliyor.

6. "Aşık olmak" ile "Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğuna sahip olmak" vücutta aynı biyokimyasal etkiyi yaratıyor.



7. Araştırmalara göre, parayı fiziksel olarak birşeylere "sahip olmak" için değil de, "deneyim kazanmak" için harcamak, insanı daha çok mutlu ediyor.



8. Son bulgulara göre, fobiler aslında DNA aracılığıyla nesilden nesile aktarılan hatıralardan ibaret…







9. Daha önce "Yürüyen Ceset Sendromu" diye bir hastalık duymuş muydunuz? Bu ruhsal bozukluğa sahip olan hastalar; ölü olduklarını, etlerinin çürüdüğünü, organ ve kanlarının olmadığını düşünüyor!



10. Psikologların yaptığı incelemeye göre "internet trolleri" narsistik, psikopat ve sadistik kişilik özellikleri gösteriyor.



(Trol, internette insanları sinirlendirmek ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan kişilere deniyor. Bu kişiler, internetteki sosyal ortamlara kasten provoke edici veya konu ile ilgisi olmayan mesajlar göndererek, duygusal tepkiler verdirtme veya başlığın konusunu dağıtma amacı güdüyor)







11. Televizyonların ve popüler kültürün hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan bir diğer ruhsal bozukluk da "Truman sendromu"… Bu hastalığa yakalananlar, hayatlarının her aşamasının tıpkı filmdeki gibi gizlice kameraya kaydedilip televizyonda gösterildiğini zannediyor.







12. Bir şarkının "en sevdiğiniz şarkı" olmasının sebebi, onu hayatınızdaki "duygusal bir an" ile eşleştirmenizden ileri geliyor.







13. Yapılan araştırmalar, cahil insanların kendilerini mükemmel görmeye; zeki insanların ise yeteneklerini hafife almaya eğilimli olduğunu gösteriyor.



14. Paris sendromu, özellikle Japonların yakalandığı garip bir psikolojik rahatsızlık… Paris'e gelmeden önce şehirle ilgili büyük beklentileri olan kişiler, şehrin gerçek yüzüyle karşılaşınca depresyona giriyor.



15. Kudüs sendromu da yine literatüre geçen bir başka ilginç rahatsızlık. Kudüs'ü ziyaret eden hacı ve turistlerden bazıları, buradaki kutsal atmosfere kendilerini kaptırıp, büyük bir dini lider olduklarına inanmaya başlıyor. Daha da ileri gidip kendini Mesih, Hz İsa ya da Hz Musa zannedenip, Kızıldeniz'i yarmaya çalışanlar da var!



16. Doğuştan görme engelli olan kişiler, şizofreni hastalığına yakalanmıyor!



17. Cep telefonunu kaybetmenin, artık bir fobi olarak literatürde yer aldığını biliyor muydunuz? Nomofobi, cep telefonu ve bağlantısını kaybetme korkusu demek.



18. Birisine 20 saniyeden uzun süre sarıldığınızda, beyinde "sosyal bağlanma"dan sorumlu oksitosin hormonu salgılanıyor ve böylece bu kişinin size daha çok güvenmesini sağlıyorsunuz.







19. İnsanlar fiziksel açıdan yorgun olduğunda, dürüst olmaya daha eğilimliler. Bu nedenle gece geç saatte yapılan konuşmalarda, itiraflar daha sık oluyor.



20. Farklı coğrafyalarda yaşayıp farklı dilleri konuşsa da, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar şu 6 duygu için aynı yüz ifadesi ve mimikleri kullanıyor: mutluluk, öfke, üzüntü, korku, şaşırma ve iğrenme.

21. Reddedilmek, beyin tarafından fiziksel bir acı olarak algılanıyor.







22. Hedeflerinizi her zaman kendinize saklayın! Çünkü yapılan bir araştırmaya göre, hedeflerinizi başkalarına ilan ettiğinizde, onları gerçekleştirme ihtimaliniz düşüyor.



23. Sevdiğiniz birini gördüğünüz zaman, gözbebekleriniz büyüyor. Anı şey, nefret ettiğiniz birini gördüğünüzde de geçerli…

24. Bugün liseye giden sıradan bir öğrenci, 1950'lerde psikiyatrik tedavi gören ortalama bir hasta ile aynı kaygı seviyesine sahip!



25. Günümüzde araştırmacılar arasında internet bağımlılığının da artık bir akıl hastalığı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında devam eden bir tartışma var.







kaynak: Fwmail.net<