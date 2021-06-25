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İlk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı, Arap ülkelerini yeni tedbirler almaya sevk etti - Son Dakika

İlk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı, Arap ülkelerini yeni tedbirler almaya sevk etti

25.06.2021 18:44
İlk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı, Arap ülkelerini yeni tedbirler almaya sevk etti, System.String[]

Yen tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen yeni mutasyonu (Delta varyantı), Arap ülkelerinde endişeye neden oldu.

Yen tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen yeni mutasyonu (Delta varyantı), Arap ülkelerinde endişeye neden oldu.

Aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen Tunus, Umman ve Kuveyt'te vaka sayılarında yaşanan artış, bu ülkeleri yeni tedbirler almaya yöneltti.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Delta varyantı vaka sayısının artması nedeniyle eyaletlerde kapanmaya gitme ve vakaların yüksek olduğu illerde izolasyon merkezlerinin inşa edilmesi gibi kararlar aldı.

Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, alınan tedbirleri uygulama konusunda gevşeklik gösterilmesi nedeniyle vakalarda artış yaşandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede, toplam can kaybının 14 bin 406'ya, vakaların 395 bin 362'ye, iyileşenlerin 342 bin 598'e çıktığı ifade ediliyor.

-Umman

Umman Sağlık Bakanı Ahmed es-Saidi, dün yaptığı açıklamada, ülkenin içinden geçmekte olduğu yeni virüs dalgasının şu ana kadar kaydedilenin en kötüsü olduğunu söyledi.

Ülkede salgının yayılmasına engel olmak için 20 Haziran'dan başlamak üzere bir sonraki emre kadar 20.00 ila 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son verilerle birlikte ülkede 2 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 256 bin 542 kişi virüse yakalandı, 224 bin 77 kişi ise iyileşti.

-Kuveyt

Kuveyt makamları, iki gün önce, ticaret merkezleri, lokanta ve kafelere sadece aşı olanlar ile aşıdan muaf olanların girmesi yönünde alınan kararın uygulanması için güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Söz konusu kararın, Delta varyantının ülkede görülmesinden 10 gün sonra alındığı ifade edildi.

Ülkede son verilere göre 1903 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 346 bin 560'ni virüse yakalandı, 326 bin 102 kişi ise iyileşti.

COVIRAN Bereket, Umman, India, Arap, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İlk kez Hindistan'da görülen Delta varyantı, Arap ülkelerini yeni tedbirler almaya sevk etti - Son Dakika


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