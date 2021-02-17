İlk kez kar gören Afrikalılar gönüllerince eğlendi, kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptı - Son Dakika

İlk kez kar gören Afrikalılar gönüllerince eğlendi, kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptı

İSTANBUL - Yurtdışından Türkiye'ye okumaya gelen Afrikalı öğrenciler hayatlarında ilk kez gördükleri karın keyfini çıkardı. Kardan eğlenen gençlere sucuk ekmek ve kestane kebap ikram eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, "Hiç karı görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecan" dedi.

Yurtdışından, özellikle Afrika'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesinde buluştu. Millet Bahçesine gelen öğrenciler karın keyfini doyasıya çıkardı. Karı ilk kez gördüklerini söyleyen Afrikalı öğrenciler beyaza bürünen parkın bu görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Afrikalı öğrenciler şaşkınlıklarını üzerlerinden atar atmaz kendilerini karın keyfini sürmeye bıraktı. Öğrenciler kar yağışı eşliğinde kar topu oynadı, kardan adam yaptı, karlar üzerinde yuvarlandı.

Sucuk ekmek ve kestane kebap keyfi

Esenler Belediyesi de yurtdışından Türkiye'ye okumak için gelen yabancı üniversite öğrencileri için ekmek ve kestane kebap pişirip kendilerine sıcak sıcak ikram etti. Önce karda eğlenen sonra da soğuk havada sıcacık sucuk ekmek keyfi yapan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

"Uzun zamandır karı bekliyordum"

Çad'dan geldiğini ve karı ilk kez Türkiye'de gördüğünü söyleyen İmam Hüseyin isimli öğrenci, "Ülkemizde, Çad'da hava durumundan dolayı böyle bir kar ortamı yok. Bu kış kar yağışını herkes gibi ben de uzun zaman bekledim ama sonunda geldi. Şu an Millet Bahçesinde böylesi güzel bir ortamdayız. Uluslararası öğrenciler olarak böyle güzel bir ortamı paylaşıyoruz. Bu programı düzenleyen Esenler Belediyesine, özellikle de Tevfik Göksu'ya bu güzel ortam için teşekkür ederim" dedi.

"Uganda da kar yok, bizim için çok değişik bir manzara"

Kendi ülkesinde kar yağışını görmedikleri için buradaki manzara karşısında son derece şaşkın olduklarını ifade eden Ugandalı Süleyman ise, "Böylesi yoğun bir yağışı ilk kez görmekteyiz. Bizim için ve İstanbul için önemli bir manzara. Çünkü kar yağınca sular da çoğalıyor, bu yüzden kar güzeldir. Bu bizim için çok önemli bir gelişme çünkü Uganda Afrika'nın doğusunda bulunuyor ve orada kar yok. Oraya dönünce buradaki bu değişik manzarayı çok iyi bir şekilde anlatacağız" diye konuştu.

"Hiç karı görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecandır"

Kar keyfi yapan öğrencileri ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kartopu oynamak her çocuğun kar özlemlerinden biridir. Kar yağdığında en çok yapmak istediğimiz şey de kardan adam yapmak, kartopu ve değişik oyunlar oynamaktır. Fakat hiç karı görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecandır. Biz de bugün, İstanbul'un değişik okullarında okuyan Afrika bölgesindeki gençlerimizi buraya davet ettik, kartopu oynuyorlar. Kendilerine birazdan sucuk ekmek de ikram edeceğiz. Bu güzelliği birlikte paylaşalım. Çünkü güzellikler paylaştıkça daha da güzel, bereketli oluyor daha da çoğalıyor. Kar hem kainatı ve doğayı güzelleştiriyor hem de bu vesileyle kardeşliği ve dostluğu pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.