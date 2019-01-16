Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Tek Gol Var

İlk Yarıda Tek Gol Var

28 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ömer kornere çeldi. 18. dakikada Jojic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Attamah'ın kafa vuruşunda top kaleci Ömer'den döndü. Arka direğe seken topu tamamlayan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak direkten auta gitti. 31. dakikada Volkan Babacan'ın hatalı pasında Korkhisko ceza sahasında topla buluştu. Korkhisko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Ardından topla buluşan Gökhan Karadeniz'in şutu üstten auta gitti. 32. dakikada sol taraftan Soner'in içeri çevirdiği topa ön direkte Adebayor'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serdar Diyadin xx, Kemal Elmas xx Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Attamah xx, Serdar xx, Hafez xx, Gökhan İnler xx, Napoleoni xx, Jojic xx, Soner xx, Elia xx, Adebayor xxx Yedekler: Mert, Arda, İrfan Can, Mahmut, Mert, Robinho, Caiçara, Salim Farsak, Mustafa Pekşen Teknik Direktör: Abdullah Avcı Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Soner Örnek xx, Yasin Güreler xx, Murat Paluli xx, Mehmet Dingil xx, Gökhan Karadeniz xx, Maiga xx, Korkhisko xx, Diallo xx, Gomis xx, Tom xx Yedekler: Akın Alkan, Mirkan Aydın, Nimaga, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Özgür Kazar, Caner Hüseyin Teknik Direktör: İlhan Palut Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Adebayor, Türkiye Kupası, Hatayspor, Başakşehir, Spor
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