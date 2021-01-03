İlkadım Belediyesi'nden hizmet seferberliği - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında halkın güven ve sağlığı için çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Belediye ekipleri, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatı ile 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vatandaşların sağlıkla ve güvenle evlerinden kalabilmesi için seferber oldu. Kısıtlama saatlerinde temizlik ekipleri ile sahada olan sağlık işleri ekipleri hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, sevimli dostlar da yalnız bırakmadı. Vefa Destek ekip ise 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için aralıksız çalıştı.

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında İlkadım Belediyesi saha ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışma başlattı. Pandemi döneminde belediyenin en önde çalışan ekipleri olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, kısıtlama ile boş kalan sokak, park ve ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm ilçede temizlik ve dezenfeksiyona ağırlık verdi. Temizlik ekiplerinin yanı sıra, önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokakta yaşayan can dostlar için sahada yer aldı. Kurallara uyulması için sıkı denetimi elden bırakmayan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Vefa Destek ekibi ise belediyeye telefonla ulaşarak ihtiyaçlarını ileten 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

"Camiler unutulmadı"

Kısıtlamanın ilk gününde otuzdan fazla noktada yıkama ve dezenfeksiyon yapan ekipler, yeni yılın ilk cuması camileri de unutmadı. İlçe halkının sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için camilerin iç ve dış mekanlarındaki tüm ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Temizlik ekipleri gelen talepleri değerlendirerek sokakları baştan aşağı yıkanarak dezenfekte etti. İlçenin tüm sokaklarında uygulanacak çalışmalar, her kısıtlamada aksamadan sürdürüleceği belirtildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulamayan sevimli dostları yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde yola çıkan ekipler, gün boyu belirlenen noktalara giderek kedi ve köpeklere mama bıraktı. Kentin meydanlarındaki güvercinleri de unutmayan ekipler, kuşları da buğday ile besledi. Kısıtlama uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama dağıtımının düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

"Kurallara uymayanlara tutanak"

Kısıtlama sırasında sahada çalışan bir diğer ekip de Zabıta Müdürlüğü ve Vefa Destek ekipleri oldu. Halkın sağlığını riske atarak kurallara uymayan ve açık olmaması gerektiği halde kaçak olarak çalışan işyerlerini tespit eden zabıta ekipleri, tutanak tutarak cezai işlem uyguladı. Öte yandan Vefa Destek ekipler, 25 adreste 65 yaş üstü vatandaşların belediyeye ilettikleri ekmek ve temel gıda gibi alışveriş taleplerini de yerine getirdi.

"İlk günkü hizmet aşkıyla ilçemiz için çalışamaya devam edeceğiz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"İlkadım Belediyesi olarak bu süreci kentimize hizmet etmek için bir fırsata çevirdik. Eksiklerimizi ve talepleri anlık müdahalelerle kapatmaya çalıştık. Bu noktada Pandeminin ilçemizi terk etmesi için olağanüstü gayret gösteren belediye çalışanlarımızın özverili çalışmaları bizleri gururlandırdı. Bu günlerin atlatılmasının ardından yeni yılda ilk hedefimiz ilk günkü aşkla hizmet kalitemizi artırarak İlkadım'ın tüm caddeleri, sokakları, çarşıları, parkları ve yeşil alanları ile modern bir turizm kentine dönüştürme çalışmaları ve projeleri içinde olacağız." - SAMSUN