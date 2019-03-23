Son Dakika Haberleri: İlkay ve Leroy'a 'İğrenç Hakaret'te Yeni Gelişme: Polise Teslim Oldular

İlkay ve Leroy'a 'İğrenç Hakaret'te Yeni Gelişme: Polise Teslim Oldular

1 saat önce

ALMANYA ile Sırbistan milli futbol takımları arasında çarşamba günü oynanan maçta, Almanya forması giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'ye ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlarda bulunan ve haklarında soruşturma başlatılan üç kişi polise teslim oldu.

İlkay ve Leroy'a 'İğrenç Hakaret'te Yeni Gelişme: Polise Teslim Oldular, System.String[]
ALMANYA ile Sırbistan milli futbol takımları arasında çarşamba günü oynanan maçta, Almanya forması giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'ye ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlarda bulunan ve haklarında soruşturma başlatılan üç kişi polise teslim oldu. Polis Sözcüsü Thomas Figge zanlıların emniyete gelerek, olayın failleri olduklarına dair itirafta bulunduklarını ve ifade verdiklerini bildirdi.

Alman Futbol Federasyonu (DfB) Başkanı Reinhard Grindel daha önce yaptığı açıklamada "Bu iğrenç hakaretleri" yaptığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve stadyumlardan men cezası verileceğini duyurmuştu. Wolfsburg Emniyet Müdürü Olaf Gösmann ise, soruşturmanın 'halkı kışkırtma' kapsamına alınarak genişletileceğini ve dosyanın önümüzdeki hafta Braunschweig Savcılığı'na teslim edileceğini dile getirdi.

İKİNCİ YARININ KAPTANI İLKAY

1-1 beraberlikle sonuçlanan Sırbistan karşılaşmasında Almanya'nın golünü atan Bayern Münihli Leon Goretzka ise ırkçı tezahüratların görüldüğü videoyu seyrettikten sonra gördüklerinden çok etkilendiğini belirterek, "Bu tip insanlara hadlerini bildirmek için herkesi cesur olmaya davet ediyorum" dedi. Borussia Dortmun'un yıldız futbolcusu Marco Reus da, "Bu asla kabul etmeyeceğimiz bir durum" dedi.

İlkay Gündoğan, karşılaşmada takım kaptanı kaleci Manuel Neuer'in oyun dışına alınmasıyla ikinci yarıda sahada kaptan olarak yer aldı. Mesut Özil ile birlikte İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için eleştirilere maruz kalan Gündoğan, kaptanlığın kendisine verilmesiyle ilgili olarak, "Bu, son aylarda yaşananlardan sonra şaşılacak bir dönüşüm" ifadesini kullandı. Teknik Direktör Joachim Löw de, maçtan sonra gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularına verdiği yanıtta, Neuer oyundan çıktıktan sonra sahadaki en deneyimli futbolcunun İlkay Gündoğan olduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:49 

Almanya, İlkay Gündoğan, Gündoğan, Futbol, Güncel
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