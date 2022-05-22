İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor - Son Dakika
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İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor

22.05.2022 10:49

İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor Şelaleler ve göller şehri Düzce'de doğa tutkunlarının kamp sezonu başladı Düzce'nin ilkbaharla yeşile bürünen yaylalarında doğa tutkunlarının kamp sezonu başladı.

İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor

Şelaleler ve göller şehri Düzce'de doğa tutkunlarının kamp sezonu başladı

DÜZCE - Düzce'nin ilkbaharla yeşile bürünen yaylalarında doğa tutkunlarının kamp sezonu başladı. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'a akın eden doğaseverler, doğanın tadını kamp yaparak çıkarıyor.

"Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce, ilkbaharda doğa tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Şelaleleri, gölleri ve yaylalarıyla her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Düzce'de, kamp sezonu da başladı. Temiz hava ile baş başa kalmak isteyen vatandaşlar, yaylalara gelerek doğanın tadını çıkarıyor.

Görsel güzelliği ile mest eden Gölyaka Kültür Park'ta, vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alıyor. Havaların ısınmasını fırsat bilen doğaseverler, 790 bin metrekarelik parkta kamp yapmanın keyfini sürüyor.

Arkadaşları ile birlikte Gölyaka Kültür Park'ta kamp yapan Zeynep Yalçın, "Öğrenciler olarak kampa geldik. Gölyaka Kültür Park'ta 46 kişi kamp yaptık. Kamp alanı çitlerle çevrili olduğu için akşamları herhangi bir sorun yaşamadık. Burası doğal güzelliğe sahip muhteşem bir yer. Akşam yıldızları ağaçların altından izleyebiliyoruz. Sabah ise kuş sesleri ile uyanabilirsiniz. Bulunduğumuz bölgede Efteni Gölü var. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Gölyaka Kültür Park içerisinde paraşüt, golf, off-road gibi çeşitli etkinliklerde yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor
İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor
İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor
İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkbaharla yeşile bürünen Düzce, doğaseverlere adeta nefes oluyor - Son Dakika


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