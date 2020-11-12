İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı - Son Dakika

İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı

12.11.2020 16:24

İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu, hazırladığı 'Hobi Bahçesi' projesi ile öğrencilere hem toprağı tanıma fırsatı veriyor hem de sorumluluk bilinci aşılıyor.

İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu, hazırladığı 'Hobi Bahçesi' projesi ile öğrencilere hem toprağı tanıma fırsatı veriyor hem de sorumluluk bilinci aşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu yönetimi ve Okul Aile Birliği'nin çalışmalarıyla okul bünyesine kazandırılan uygulama bahçesine sezonun ilk bitkileri ekildi. Okul Müdürü Murat Bekdaş önderliğinde gerçekleştirilen ekimlerde 1. ve 2. sınıf öğrencileri pandemi kurallarına uygun ekim yaptı. Yapılan ilk ekimde bahçeye kıvırcık, ıspanak, karnabahar, brokoli, karalahana ve pırasa, arpacık soğan, sarımsak, bakla, bezelye ve maydanoz ekilerek kış mevsimine hazırlık yapıldı. Önce toprağı havalandıran öğrenciler, ekim için uygun vaziyete getirdiler. Kendi kazdıkları ve çapaladıkları toprağa ekim gerçekleştiren öğrenciler, toprakla uğraşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

"Öğrenciler toprağı tanıyor"

Projeyle ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Murat Bekdaş, "2018 yılında oluşturduğumuz uygulama bahçemizde ceviz, ıhlamur, elma, vişne, kiraz, incir, nektari olmak üzere 42 adet meyve fidanı bulunmaktadır. Projemizle organik tarım yöntemiyle sebze ve meyve yetiştirmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu süreçte hem toprağı tanıyor hem de bitkinin yetişme sürecini uygulamalı olarak öğreniyorlar" dedi.

Okul öğretmenlerinden Ozan Emre Adagideli ise, öğrencilerin proje ile okulu sevmelerine katkı sağladıklarını belirtti. Ayrıca projenin öğrencilere sorumluluk bilinci aşıladığını da kaydeden Adagideli, okul yönetimine ve proje sorumlularına teşekkür etti.

İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı
İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı
İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı
İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Kapaklı, Ekim, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkokul öğrencileri toprakla tanıştı - Son Dakika


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