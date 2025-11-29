İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı

İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı
29.11.2025 02:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Eyyüp Karahan getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Salih Ayhan atandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar göre İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı. Boşalan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi.

İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk

MSB'DE KRİTİK KOLTUĞA YENİ İSİM

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Salih Ayhan atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı. Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığı'nda ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Humman Şen atandı.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, İller Bankası, Salih Ayhan, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 34ts6665 34ts6665:
    tek adam istediğini alır istediğini kovar verdik yetkiyi gördük etkiyi neyse papası da geldi Önder apo'da kankası artık daha sırtı yere gelmez 4 6 Yanıtla
  • 205622 205622:
    değiştir kafana göre kral sensin 1 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun ameliyat oldu Cenk Tosun ameliyat oldu
621 hakim ve savcının ataması yapıldı 621 hakim ve savcının ataması yapıldı
4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94’e yükseldi 4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi
Ankara’da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik’ten kovuldu Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

05:12
Trump, Biden’ın “bizzat imzalamadığı“ tüm kararnameleri iptal etti
Trump, Biden'ın "bizzat imzalamadığı" tüm kararnameleri iptal etti
01:37
Havalimanlarında kriz Uçaklar yere indiriliyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
23:27
İddiaların seyrini değiştirecek hareket Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı
23:10
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye’ye gelmiş
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
23:06
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia “Rusya“ detayı çarpıcı
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
20:05
Avcılar’da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 08:13:28. #7.11#
SON DAKİKA: İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.