Son Dakika Haberleri: 'İller Tanıtım Sergisi'nde Van tanıtıldı
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'İller Tanıtım Sergisi'nde Van tanıtıldı

51 dakika önce

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bitlis'teki 'İller Tanıtım Sergisi'ne katılarak kentin tanıtımını yaptı.

'İller Tanıtım Sergisi'nde Van tanıtıldı, System.String[]
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bitlis'teki 'İller Tanıtım Sergisi'ne katılarak kentin tanıtımını yaptı.

Birçok ilin katılım sağladığı fuarda Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açmış olduğu stant yoğun ilgi gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, fuara katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Öncelikle Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'e ve Bitlis Belediye Başkanı Nasrullah Tanğlay'a bizi güzel bir şekilde ağırlayıp, evimizde hissettirdikleri için teşekkür ederiz. Burada, Van'ımızı Bitlisli vatandaşlarımıza ve diğer şehirlerden gelen misafirlerimize tanıtma fırsatı bulduk. Bugün açılışı yapılan bu fuarda, Van'ın öne çıkan simgeleri olan bir gözü kehribar sarısı diğer gözü ise gölümüzün mavisinden alan kedimizi, Urartulardan günümüze kadar devam etmekte olan savatlı gümüş işlemelerini, kilimimizi ve diğer turistik değerlerimizi tanıttık. Akdamar Adası ve Hüsrev Paşa Camii maketini sergiledik. Fotoğraf sergimizi de gezme imkanı sunduk. Ayrıca misafirlerimize ayran aşı, Edremit elması, Gevaş kayısısı ve otlu peynir-lavaş ekmeği ikramları yaptık. Umarım bu organizasyon daimi olur. Biz de 26-29 Eylül'de yapılacak fuarın hazırlıklarına devam ediyoruz. Birçok ili ağırlayacağımız için heyecanlıyız" dedi. - VAN
Vahit Kiler, Bitlis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:47 Kaynak: İHA
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