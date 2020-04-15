"İltihaplı bağırsak hastalığı olanlar tedavilerini aksatmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'İltihaplı bağırsak hastalığı olanlar tedavilerini aksatmamalı' - Son Dakika

"İltihaplı bağırsak hastalığı olanlar tedavilerini aksatmamalı"

6 saat önce

ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 ay gibi kısa bir sürede Antarktika hariç tüm kıtalara yayılan Covid-19 salgınında vaka sayısı 1 milyonu aştı.

ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 ay gibi kısa bir sürede Antarktika hariç tüm kıtalara yayılan Covid-19 salgınında vaka sayısı 1 milyonu aştı. Virüs en çok kronik hastalıkları olanlar ile yaşlıları etkilerken bu hastalıklardan biri de iltihabi bağırsak hastalıkları oldu.

Salgın sürecinde inflamatuvar bağırsak hastalarının nasıl davranmaları gerektiği konusunda akıllarında soru işaretleri olduğuna değinen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Koronavirüsün inflamatuvar bağırsak hastaları olarak bilinen ülseratif kolit ve Crohn hastalarında hangi sıklıkta görüldüğü, ne kadar risk taşıdıklarına dair henüz somut bir veri olmasa da, bu hastaların tedbiri elden bırakmaması gerekir" dedi.

İnflamatuvar bağırsak hastaları için de tüm bireylerde olduğu gibi hastalıktan korunmanın birinci öncelik olması gerektiğine işaret eden Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, enfeksiyon riskini azaltmak için sık sık ellerin sabunlu su ile yıkanması, ağız ve burnun maskeyle kapatılması, insanlarla 2 metreden yakın temas edilmemesi, evden çıkmama tedbirlerine uyulması ve dışkıda virüs bulunabileceğinden fekal-oral bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla umumi tuvaletlerin kullanılmasından kaçınılması gerektiğini söyledi.

İLAÇLARIN KESİLMESİ RİSKİ ARTIRIR

Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanan bağırsak hastalarında koronavirüsün nasıl seyrettiğine dair kesin bir veri olmadığını vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, "İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının tedavisinde giderek artan oranda bağışıklığı baskılayıcı (immunosupressif) ilaçlar ve biyolojik ajanların kullanılmasının olumlu etkilerinin yanında, bağışıklık sistemine olan etkileri nedeniyle enfeksiyonlara yatkınlığı artırdığı ve bu bağlamda da Covid-19 açısından taşıdığı riskler hastalar tarafından merak edilmektedir. En baştan söylenmelidir ki, bu konuda elimizde hiçbir veri yoktur. Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, bağışıklığı baskılayıcı tedavi alan 2 bin 600 inflamatuvar bağırsak hastasında Varicella Zoster Virüs (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-Uçuk Hastalığı), Cytomegalovirus (CMV) ve Epstein–Barr virus (EBV) enfeksiyonları saptanmış olmakla beraber, bunlar arasında SARS-CoV-2 yoktur. Bu enfeksiyonun saptandığı hastalarda ortak özellik, şiddetli aktif hastalığın olması ve azathiopurin kullanımıydı. Çalışmada şiddetli mevsimsel grip vakası ve de mevsimsel grip nedeniyle ölüm gözlenmedi" şeklinde konuştu.

Mevcut pandemi nedeniyle olası riskleri dikkate alarak inflamatuvar bağırsak hastalarında bağışıklığı baskılayıcı tedavinin duraklatılmasının önerilmediğini belirten Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Uluslararası İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Dernekleri'nin ortak görüşü, bu ilaçlarla sağlanan hastalık kontrolünün, ilaçların bırakılması ile ortaya çıkacak aktif hastalığın sahip olduğu riskler ve olası gelişebilecek komplikasyonlardan daha fazla olduğudur" dedi.

Bazı ilaçların hastanede uygulanması zorunluluğunun bu dönemde ülseratif kolit ve Crohn hastalarını endişeye sevk ettiğini dile getiren Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Mevcut durumda bir yandan sağlık hizmetlerinin önceliği var olan enfeksiyonla mücadeleye ayırması, diğer yandan inflamatuvar bağırsak hastalarının hastane ortamlarında hastalığa yakalanma korkuları bu ilaçların alınmasında bazı aksamalara yol açmaktadır. Bununla beraber bilinmelidir ki, koronavirüs ile mücadeleden bağımsız olarak kronik hastaların hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Ayrıca bu hizmetler hastaların olası enfeksiyon kapma riski dikkate alınarak maksimum önlemler alınarak sürdürülmektedir. Dolayısıyla, hastanelerde belirli aralıklarla biyolojik ilaç tedavilerini alan hastalar tedavilerini değil durdurmak, tüm korunma önlemlerini alarak aksatmadan sürdürmelidir" uyarısında bulundu.

KOLİT VE CROHN HASTALARINA 7 ÖNEMLİ UYARI

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, ülseratif kolit ve Crohn hastalarına bu dönemde alması geren 7 önemli tedbiri şöyle sıraladı:

"1. Mesalamin etken maddeli ilaçların kullanılması sürdürülmelidir.

2. Kortizon kullanmaya başlanmamalı, alınıyorsa da mümkünse en kısa sürede bırakılmalıdır.

3. Biyolojik ajanlar genellikle güvenilir ilaçlardır, durdurulmalarına ait bir tavsiye yoktur, ilaçlar alınmasa bile etkileri aylarca devam eder, dolayısıyla da ilaçları almaya devam edilmelidir.

4. Hastalıkla ilgili veya başka bir nedenle planlanan acil olmayan ameliyat varsa, ertelenmelidir.

5. Özellikle immunosupresif tedavi alan hastalara influenza (grip) aşısı önerilmelidir.

6. Acil ve önemli bir durum olmadıkça doktorunuza gitmek yerine, soru ve sorunlarınızı mümkünse sanal ortamda ya da telefonla görüntülü şekilde sormanız yararlı olacaktır."


- İstanbul
Ömer Şentürk, Koronavirüs, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:00 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ödemeleri donduran ABD Başkanı Trump'a tepki: 'İnsanlığa karşı işlenen... İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Washington Post gizli belgeleri ele geçirdi! Trump, korona önlemlerini kaldırmayı planlıyor Washington Post gizli belgeleri ele geçirdi! Trump, korona önlemlerini kaldırmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İltihaplı bağırsak hastalığı olanlar tedavilerini aksatmamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]