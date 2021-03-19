Imagine Tomorrow 2021'in en iyileri belli oldu;13 girişim ekibine ödül - Son Dakika

Imagine Tomorrow 2021'in en iyileri belli oldu;13 girişim ekibine ödül

19.03.2021 13:03
Imagine Tomorrow 2021'in en iyileri belli oldu;13 girişim ekibine ödül, System.String[]

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi bünyesinde bu yıl üçüncü defa düzenlenen Imagine Tomorrow'da yılın en iyileri belli oldu.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi bünyesinde bu yıl üçüncü defa düzenlenen Imagine Tomorrow'da yılın en iyileri belli oldu. Program kapsamında 13 girişim ekibi ödüllendirildi.

Girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mentornity, Örnek Patent, ProjeDEM ve Startup Centrum'un destekleri ile gerçekleştirilen Imagine Tomorrow 2021, 200'den fazla başvuru arasından belirlenen 20 başarılı girişimin bin 300'den fazla ziyaretçinin katılım gösterdiği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde (EURIE) sahne alarak gerçekleştirdikleri sunum ve ödül töreniyle noktalandı.

200'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU

Imagine Tomorrow 2021 teknoloji tabanlı girişimler ve sağlık olmak üzere 2 farklı odakta gerçekleştirildi. 200'ün üzerinde başvuru alan programlara başvuranlar arasından seçilen 20 girişim final günü sunum yapmaya hak kazandı. Imagine Tomorrow akıllı ve mobil teknolojiler, perakende teknolojileri, finans teknolojileri ve ödeme sistemleri, sağlık ve biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik alanlarında yenilikçi iş fikirlerine ev sahipliği yapıyor.

PANELLERLE BAŞLADI

Imagine Tomorrow'un ilk gününde Facebook ve Google eski yöneticilerinden ve Teknasyon ortağı Erdem Çelik girişimcilik ekosistemi deneyimlerini paylaşırken, ikinci günde TR Angels ortaklarından Haluk Terzioğlu TR Angels yatırım gündemini ve 2021 dönemine dair öngörülerini paylaştı. Youtube üzerinden de paylaşılan yayınların son final gününde ise KOSGEB İkitelli Başkanı Tolga Erkan KOSGEB'in yenilikçi fikirlere ve girişimcilere sunduğu destekler ve yeni dönem planlarını açıkladı. Final günü girişimlerin sunumlarını KOSGEB Başkanlık Müşaviri Nedim Kara, TR Angels ortağı Haluk Terzioğlu, JCI Türkiye İstanbul Başkan Yardımcısı Tolga Kayasu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ofisi'nden Tümay Erdil, SPED Eğitim Danışmanlık'tan Murat Ünver, Entrecom'dan Enis Erdem Yurdatapan'dan oluşan jüri değerlendirdi.

İŞTE ÖDÜL ALAN GİRİŞİMLER

Sunumların ardından düzenlenen ödül töreni ile 13 girişim ekibi İAÜ TEKMER ön kabulü, patent başvuru desteği, nakit ödülleri gibi farklı kategorilerde ödüllerle buluştu. Stetoguard, Wallids ve Mumurgan ekipleri nakit ödüllerinin sahipleri oldu. İzci Savunma, Balık Atıklarından Kolojen Üretim Metodu, Intera Süper Gıda, Sphero Biosciences ve Bitohum ekipleri İAÜ TEKMER bünyesine ön kabul ödülünü alırken, Mumurgan, Aivasoft, Eksozomal Preparat, Optaworks ve Intera Süper Gıda ekipleri Proje Yazım Eğitimi ödülünü kazandı. Patent Başvuru ödülü ise Eksozomal Preparat, Sphero Biosciences ve Stetoguard ekiplerinin oldu. Imagine Tomorrow'un özel bölümünde 10-15 yaş aralığındaki genç girişimciler sundukları fikirler ile büyük beğeni topladı.


Imagine Tomorrow 2021'in en iyileri belli oldu;13 girişim ekibine ödül
Imagine Tomorrow 2021'in en iyileri belli oldu;13 girişim ekibine ödül
Imagine Tomorrow 2021'in en iyileri belli oldu;13 girişim ekibine ödül

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Avrasya, Patent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Imagine Tomorrow 2021'in en iyileri belli oldu;13 girişim ekibine ödül - Son Dakika


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