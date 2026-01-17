İmam Hatip\'ten Örnek Davranış

Kütahya'nın Saklar Köyü Camii İmam Hatibi Celal Arslan, görev yaptığı caminin bahçesinde bulunan ve yıpranmış durumda olan duvarlar ile kapıları kendi imkanlarıyla boyayarak örnek bir davranış sergiledi.

Cemaatinin de desteğini alan Celal Arslan, yalnızca din görevlisi olarak değil, aynı zamanda bir din gönüllüsü olarak da görev yaptığını gösterdi. Cami bahçesinin bakım ve onarımını bizzat üstlenen Arslan, duvar ve kapıları boyayarak caminin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Saklar köyü sakinleri, camilerine gösterdiği özverili ilgiden dolayı İmam Hatip Celal Arslan'a teşekkür etti. - KÜTAHYA