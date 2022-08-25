Şarkıcı Gülşen Gözaltına Alındı

EDDA SÖNMEZ

İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan sanatçı Gülşen, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Sanatçı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu nisan ayında bir konserde, imam hatipliler ile ilgili sözleri dün sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında; "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gülşen hakkında "mevcutlu olarak ifadeye getirilmesi" kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyeti ekipleri, Gülşen'i evinden gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Gülşen'in buradaki işlemlerin ardından ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülmesi bekleniyor.