Şarkıcı Gülşen Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen Gözaltına Alındı

25.08.2022 16:04
Şarkıcı Gülşen Gözaltına Alındı

İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatılan sanatçı Gülşen, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da gözaltına alındı.

EDDA SÖNMEZ

İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan sanatçı Gülşen, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Sanatçı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu nisan ayında bir konserde, imam hatipliler ile ilgili sözleri dün sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında; "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gülşen hakkında "mevcutlu olarak ifadeye getirilmesi" kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyeti ekipleri, Gülşen'i evinden gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Gülşen'in buradaki işlemlerin ardından ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1) ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1) ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ
Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Gülşen Gözaltına Alındı - Son Dakika

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