İmam nikahı ile kandırılıp cinsel saldırıda bulunulan genç kız intihar etti

İstanbul Pendik'te Kur'an kursunun da bulunduğu bir dernekte görevli olduğu iddia edilen A.S. geçen Mart ayında yüzde 50 zihinsel engelli E.D. (23)'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olaydan 2 hafta sonra E.D. intihar ederek hayatına son verirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.D.'nin yüzde 50 oranında hafif mental retardasyon özrünün bulunduğu, Pendik'te bir anaokulunda hizmetli olarak çalıştığı anlatıldı.

GEZDİRME BAHANESİYLE KAÇIRMIŞ

E.D.'nin işyerine tek başına gidip gelemediği için dedesi C.D.'nin kendisini işe getirip götürdüğü ve olay gününde iş yerine dedesi tarafından bırakıldıktan sonra sıkılması sebebiyle saat 10.30 sıralarında işyerinden çıktığı, kendisinden haber alınamamasından sonra dedesi C.D.'nin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu aktarıldı. 8 Mart günü iş yerine gelerek E.D.'nin cinsel saldırıya uğradığını belirtmesi üzerine şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. E.D.'nin ifadesinde dedesinin kendisini işyerine bıraktıktan sonra sıkıldığını, işyerinden çıkarak Güzelyalı Sosyal Tesisine kadar yürüyüp orada bir bankta oturduğu sırada şüpheli A.S.'nin yanına yaklaştığını anlattı. İfadesinin devamında E.D., şüphelinin kendisini gezdirme teklifinde bulunduğunu, teklifini kabul ederek şüphelinin aracıyla seyir halindeyken dedesini aramak istediğini söylemesi üzerine A.S.'nin telefonunu alarak "Seni öldürürüm" tehdidinde bulunduğunu anlattığı ifade edildi.

İMAM NİKAHI KIYILDIKTAN SONRA TECAVÜZ ETMİŞ

Sonrasında E.D. adresini bilmediği bir eve gittiklerini ve bu evde A.S.'nin kendisine yemek yedirdikten sonra alkol almayı teklif etmesi üzerine alkol aldıklarını, bir süre sonra sersemlemesi üzerine şüphelinin kendisini bir odaya götürerek birazdan bir hocanın gelip dini nikahlarını kıyacaklarını söylediğini anlattı. Ardından E.D. içeriden Kur'an okuma seslerinin geldiğini bir süre sonra ise A.S.'nin kendisini yatak odasına götürerek kıyafetlerini çıkarmaya başlaması üzerine 'Beni bırak' diye bağırdığını şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

DUŞA SOKMUŞ, SONRA KÖPRÜ ALTINA BIRAKMIŞ

Şüphelinin kendisini duşa sokup kıyafetlerini giydirerek 8 Mart gece saat 02.00-03.00 sıralarında Pendik'te bir alışveriş merkezi yakınındaki köprünün altına bıraktığını, ardından da yürüyerek çalıştığı anaokuluna kadar gittiğini anlattı. İşyerinde sabaha kadar dinlendiğini ve sabah okula gelen bir öğretmenin dedesini aradığını, sonrasında dedesiyle eve gittiğini ve tehdit edilerek cinsel saldırıya uğradığını anlatması üzerine şüpheliden şikayetçi olduğunu ifadesinde belirtti.

İMAM NİKAHI KIYILDIĞINI VE CİNSEL İLİŞKİ İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli A.S.'nin de ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde 8 Mart günü Güzelyalı sosyal tesisine kahvaltı yapmak için gittiğini, mağdur E.D.'nin ise deniz kenarında otururken kendisinden çakmak istediğini, ardından E.D.'nin kendisini Tuzla'ya götürmesini istediğini anlattı. İfadesinin devamında, kendisinin hayırsever biri olduğunu E.D.'yi bu yüzden Tuzla'ya götürmek için aracına aldığını, Tuzla'da bulunan bir sosyal tesise götürdüğünü ancak buranın kapalı olmasından dolayı E.D.'ye yardımcı olmak amacıyla Çekmeköy'deki evine götürdüğünü ifade etti. E.D.'de herhangi bir zihinsel engel fark etmediğini saat 14.00 sıralarında eve vardıklarında ayrı odalarda oturarak E.D.'nin yemek yedikten sonra namaz kıldığını, ardından E.D.'ye eve gitmesi gerektiğini söylemesine rağmen gitmek istemediğini anlattı. Ardından kendisinin istemesi üzerine E.D.'yi gece vakti Pendik'te alışveriş merkezi yakınına bıraktığını, herhangi bir imam nikahı kıymadıklarını ve cinsel ilişki yaşamadıklarını anlatarak suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

ŞÜPHELİ A.S. TUTUKLANDI

Şüpheli A.S. 17 Mart'ta gözaltına alınarak, 18 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddianamede soruşturma kapsamında polis ekiplerinin topladığı güvenlik kamera görüntülerinin çözüm tutanağında şüpheli A.S.'nin 17 Mart günü Güzelyalı Sosyal Tesislerine saat 11.27'de gelip saat 12.31 sıralarında mağdur ile birlikte ayrıldığının görüldüğü aktarıldı. Tutanakta, A.S.'nin E.D.'nin bankta oturduğu sırada yanına gelerek E.D.'yi aracına davet ettiğinin görüldüğü ve aynı gün saat 23.45'te Pendik'te bir alışveriş merkezinin önüne bıraktığının tespit edildiği belirtildi.

OLAYDAN 2 HAFTA SONRA 4. KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Mağdur E.D.'nin olaydan sonra şüpheliyi teşhis ettiği de iddianamede yer aldı. E.D.'nin olaydan sonra bunalıma girdiği ve olaydan yaklaşık 15 gün sonra 23 Mart'ta ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 4. katından atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Soruşturmada E.D.'nin annesi mağdur sıfatıyla, ablasının kızı S.D.'nin ise tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığını aktarıldı.

HAFİF DERECEDE ZEKA GERİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında E.D.'nin zihinsel engelline ilişkin tedavi evrakları alınarak rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği, 3 Mayıs'ta çıkan raporda E.D.'nin hafif derecede zeka geriliğinin bulunduğu, bu zeka geriliğinin ruh ve beden bakımından kendisini savunmasına engel teşkil etmediği belirtildi.

15 YILDAN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, şüpheli A.S.'nin 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Kur'an kursu da veren derneğin internet sitesindeki adresine gidildiğinde özel bir anaokulu olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından derneğin çok önceden sitede belirtilen adresten taşındığı belirtiliyor. Derneğin sitesinde belirtilen iletişim numaraları ise kapalı. Konuya ilişkin bilgi almak için dernek ve herhangi bir dernek yetkilisine ulaşılamadı.