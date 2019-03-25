Son Dakika Haberleri: İmamın Otomobili Sele Kapıldı: Eşi ve Annesi Öldü

İmamın Otomobili Sele Kapıldı: Eşi ve Annesi Öldü

1 saat önce

KONYA'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp, sürüklendi.

İmamın Otomobili Sele Kapıldı: Eşi ve Annesi Öldü, System.String[]
KONYA'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp, sürüklendi. Otomobildeki imam ve kızı kurtulurken, eşi ve annesi hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Cizre'nin Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan atandığı Şırnak'a giden imam Mustafa Yavuz yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapıldı. Sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Yavuz ile ismi öğrenilemeyen kızı araçtan çıkmayı başardı. Otomobilde mahsur kalıp, sel suyuyla sürüklenen sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz ise yaşamını yitirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ölen 2 kadının cesetleri otomobilden 400 metre mesafede bulundu. Cesetler, otopsi için morga kaldırılırken, otomobilden çıkan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Konya, Mustafa Yavuz, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi 'Vur' Dediler Vurdum İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamın Otomobili Sele Kapıldı: Eşi ve Annesi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]