Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Haydarpaşa ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız
Son Dakika Dünya İmamoğlu: Haydarpaşa ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız

İmamoğlu: Haydarpaşa ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız

48 dakika önce

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın Haydarpaşa Garı'nın atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleyi, sermayesi 10 bin TL olan Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'ne vermesine tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi

İmamoğlu: Haydarpaşa ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız, System.String[]

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleyi, Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'ne vermesine tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.


Söz konusu ihaleye İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sunmuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:57 
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