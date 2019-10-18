İmamoğlu: Haydarpaşa ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız
48 dakika önce
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın Haydarpaşa Garı'nın atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleyi, sermayesi 10 bin TL olan Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'ne vermesine tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleyi, Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'ne vermesine tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Söz konusu ihaleye İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:57
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