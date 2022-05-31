İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davası ve Kaftancıoğlu Kararlarına Tepki: "Hangi Hukuk, Hangi Adalet, Hangi Vicdan"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç davası ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu, "Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasında, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2,5 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkümiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası ile siyasi yasak kararı kesinleşen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise infaz işlemleri için teslim oldu. Kaftancıoğlu Silivri Cezavi'ne götürüldü.

İBB Başkanı İmamoğlu da Twitter hesabından bu gelişmelere tepki gösterdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bir yanda bir söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar. Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?"