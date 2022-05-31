İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davası ve Kaftancıoğlu Kararlarına Tepki: "Hangi Hukuk, Hangi Adalet, Hangi Vicdan" - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davası ve Kaftancıoğlu Kararlarına Tepki: "Hangi Hukuk, Hangi Adalet, Hangi Vicdan"

31.05.2022 13:47
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davası ve Kaftancıoğlu Kararlarına Tepki: "Hangi Hukuk, Hangi Adalet, Hangi Vicdan"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç davası ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu, "Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç davası ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu, "Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasında, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e "basit yaralamadan" 2,5 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkümiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası ile siyasi yasak kararı kesinleşen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise infaz işlemleri için teslim oldu. Kaftancıoğlu Silivri Cezavi'ne götürüldü.

İBB Başkanı İmamoğlu da Twitter hesabından bu gelişmelere tepki gösterdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bir yanda bir söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar.  Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?"

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Adalet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davası ve Kaftancıoğlu Kararlarına Tepki: 'Hangi Hukuk, Hangi Adalet, Hangi Vicdan' - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Hayko Cepkin, sosyal medyadan isyan etti: Şu yogacı ablalar kadar organize olamadı müzik piyasası
13:27 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu!
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davası ve Kaftancıoğlu Kararlarına Tepki: "Hangi Hukuk, Hangi Adalet, Hangi Vicdan" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement