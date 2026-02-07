İmamoğlu'ndan Niğde Mitingi Mesajı - Son Dakika
İmamoğlu'ndan Niğde Mitingi Mesajı

07.02.2026 15:04
Ekrem İmamoğlu, Niğde'de mitingdeki mektubunda iktidarı eleştirerek adalet ve demokrasi vurgusu yaptı.

(NİĞDE) - Haber: Gülara SUBAŞI

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Niğde'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde okunan mektubunda, "Bir avuç insandan başka kimseye faydası olmayan bu merhametsiz, vicdansız iktidar da gidecek. Adaletli, liyakatli, icraatçı, halkçı bir yönetim iş başına gelecek. Vakti dolanlar, pili bitenler gidecek; umut verenler, tuttuğunu koparanlar, kendini millete adayanlar iş başına gelecek. Seçim gecesi sandıklar açılınca, herkes gerçekle yüzleşecek. Göreceksiniz; milletimiz cumhuriyete, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne öyle bir sahip çıkacak ki" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinden, Niğde'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlara yazdığı mektupla seslendi. İmamoğlu'nun mitinge katılanlara hitaben kaleme aldığı mektubunu, CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal okudu. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hukuk ve demokrasi, Cumhuriyetimizin özüdür. Ülkeyi yönetenler, hukuktan ve demokrasiden uzaklaşırsa, Cumhuriyet'ten de milletten de uzaklaşırlar. Ülkemiz, yıllardır hukuku ve demokrasiyi çiğneyen, milleti hiçe sayan bir iktidarın yol açtığı sorunlarla boğuşuyor. İçinden çıkıp geldikleri aziz milletimizin iradesini yok sayarak, baskı altına alarak koltuklarını korumaya uğraşanlar, ülkemize çok büyük kötülük ediyorlar. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kaybettiklerinden bu yana, milli iradeyi hedef alan saldırılar, kirli tertipler, karanlık girişimler peşindeler. 2019'da, daha seçim gecesi başladılar kötülüklerine. İlk iş olarak, seçim sonuçlarının televizyondan yayınlanmasını engellediler. Siyasi tarihimizde hukuksuz, antidemokratik uygulamalar çoktur ama devlet kurumları eliyle seçim sonuçlarını vatandaştan gizlemek gibi bir rezilliğin eşi benzeri görülmemiştir."

"Bu acizliğinizle siz, ancak kendinizi kandırırsınız"

Rezillikler orada kalmadı ki… Kendi ürettikleri yalanları, iftiraları bahane edip, İstanbul seçimini iptal ettirdiler. Aynı zarftan çıkan 4 oydan sadece 1 tanesinin, Ekrem İmamoğlu'na verilen oyun geçersiz olduğunu ilan ettiler. Anayasa Mahkemesi, birkaç gün önce, 31 Mart 2019 gecesi seçim sonuçlarının vatandaştan gizlenmesinin haksız, hukuksuz bir iş olduğuna karar verdi. Milletimiz aynı kararı çoktan vermiş, milli irade gaspçılarının cezasını sandıkta kesmişti. Yine öyle olacak. İktidarın halen yapmakta olduğu hukuk ve demokrasi dışı işlerin cezası, yine sandıkta kesilecek. Bugün hala 2019 İstanbul seçimlerini siyasi casuslukla, manipülasyonla kazandığımız iftirasıyla bizi yargılamaya kalkıyorlar. Bu acizliğinizle, bu zavallılığınızla siz, ancak kendinizi kandırırsınız. Milletimiz kime, neden oy verdiğini, sandıkta kimi, neden cezalandırdığını bilmiyor mu? Kaybetmeyi öğrenin. Milletin iradesine saygı duymayı öğrenin. Milletimiz, kendi iradesine karşı yapılan haksızlıkları, zorbalıkları unutmaz, affetmez. Millete sevgisini, saygısını kaybetmiş, milletin derdine gözünü kapamış iktidarlar, geldikleri gibi giderler.

"Her şey çok güzel olacak"

Bir avuç insandan başka kimseye faydası olmayan bu merhametsiz, vicdansız iktidar da gidecek. Adaletli, liyakatli, icraatçı, halkçı bir yönetim iş başına gelecek. Vakti dolanlar, pili bitenler gidecek; umut verenler, tuttuğunu koparanlar, kendini millete adayanlar iş başına gelecek. Seçim gecesi sandıklar açılınca, herkes gerçekle yüzleşecek. Göreceksiniz; milletimiz cumhuriyete, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne öyle bir sahip çıkacak ki… Milletimiz adalete, hürriyete öyle bir sahip çıkacak ki… Türkiye, bir daha asla, bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı, muhalefetin yargı yoluyla bastırılıp yok edilmeye çalışıldığı baskıcı rejimlerden biri olmayacak. Türkiye bir daha asla, zenginliğin bir avuç insana aktarıldığı, dertlerin ve zorlukların ise milletin sırtına yüklendiği, insafsız rejimlerden biri olmayacak. İktidar değişecek ve milletçe huzura, refaha, mutluluğa hasretimiz bitecek. Bu topraklarda artık sadece adalet ve hürriyet, bolluk ve bereket, birlik ve kardeşlik hüküm sürecek. Her şey çok güzel olacak."

CHP'nin Niğde mitingi Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

