Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti

İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti

28 dakika önce

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İstanbul DHASeçim çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi.

İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti, System.String[]
Haber-Kamera: Onur MERİÇ/ İstanbul DHA

Seçim çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ile gazeteci Uğur Dündar eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü:

------------------

-İmamoğlu ve beraberindekilerin pazara gelmeleri

-Pazarı gezmeleri

-Vatandaşlarla sohbet etmeleri

-Fotoğraf çektirmeleri

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:30 Kaynak: DHA

Bahçelievler, Cumhuriyet Halk Partisi, Üsküdar, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e Gönderme: Beni Kesen Yayıncının Ne Hale Geldiğini Biliyorsun Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]