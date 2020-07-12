İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı - Son Dakika

İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı'nda faaliyete geçen "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı'nda faaliyete geçen "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na pazar açılışında Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın da eşlik etti. İmamoğlu, annesi ile birlikte üretici kadınlar ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti. Zonguldak Devrek'ten gelen kadın girişimciler, İmamoğlu'na ev yapımı ürünlerini ikram etti.


Kadıköy Salı Pazarı'nda olduğu gibi Beşiktaş'ta da bir pazar açmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, "Üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul'un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek" dedi.


Konuşmasının ardından pazarı gezen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında pazardan ayrıldı. - İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu, 'Üretici Kooperatifi Pazarı'nın açılışını yaptı - Son Dakika
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