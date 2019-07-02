Son Dakika Haberleri: IMF Başkanı Lagarde'dan ECB Başkan adaylığı için ilk açıklama
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IMF Başkanı Lagarde'dan ECB Başkan adaylığı için ilk açıklama

5 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyduğunu belirtti.

IMF Başkanı Lagarde'dan ECB Başkan adaylığı için ilk açıklama, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyduğunu belirtti.
Lagarde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri tarafından ECB Başkanlığına aday gösterilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Christine Lagarde, "Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı için aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bunun ışığında, IMF Yönetim Kurulu'nun Etik Komitesi ile görüşerek, adaylığım süresince geçici olarak IMF'deki görevlerimden feragat ediyorum." ifadesini kullandı.
AB liderleri bugün ECB Başkanlığı için IMF Başkanı Lagarde'ı aday göstermişti.
Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan ECB, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamakla görevli.
Frankfurt merkezli kurumun başkanının görev süresi 8 yıl. ECB Başkanlığını mevcut durumda İtalyan Mario Draghi yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:51 Kaynak: AA
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