IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının derinden sarsmaya başladığı küresel ekonomik tabloda büyük bir politika değişikliğine gitti.



Normal şartlarda mali yardımda bulunduğu ekonomilere vergi indirimi önerisinde bulunan Para Fonu, bu seferse hükümetlerin varlıklar üzerinden de vergi almayı ya da alınan vergi miktarını artırmalarını önerdi.