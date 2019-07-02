Son Dakika Haberleri: IMF Genel Sekreteri görevini askıya aldı
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IMF Genel Sekreteri görevini askıya aldı

18 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde'nın görevini askıya aldığı öğrenildi.

IMF Genel Sekreteri görevini askıya aldı, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde'nın görevini askıya aldığı öğrenildi.

Avrupa Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilen Christine Lagarde geçici olarak IMF'nin genel sekreterliği görevini askıya aldığı öğrenildi. Lagarde yaptığı açıklamada, "Avrupa Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bunun ışığında IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF Genel Müdürü olarak sorumluluklarımı geçici olarak bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Güncel
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