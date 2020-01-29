İMOB'u ziyaret eden uluslararası profesyoneller yüzde 16 arttı

Türkiye mobilya sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan ve 150 bine yakın sektör profesyonelini ağırlayan 16. İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın uluslararası ziyaretçileri de yüzde 16 artışla 50 bine yaklaştı.

Başta ABD ve Çin olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun hedef ülkelerinden uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan fuar, ikili görüşmeler dahil yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı.

Dünyanın en büyük iki mobilya fuarından biri olan İMOB, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle düzenlendi. Yerli ve yabancı 750'nin üzerinde firmanın yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı fuarı, altı gün içinde 132 ülkeden 44 bin 865'i yabancı olmak üzere toplam 148 bin 718 profesyonel ziyaret etti. Fuarda, işletmeler arası (B2B) görüşmelerle yaklaşık 2 milyar dolar iş bağlantısına da zemin hazırladı.

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç , "Türk mobilya sektörü olarak bugün dünyada 13. büyük üretici, 12. büyük ihracatçı durumunda bulunuyoruz" dedi ve ekledi:

"2000 yılında 160 milyon dolar ihracattan bugün 3.5 milyar dolar ihracat yapar hale geldik. Türk mobilya sektörü 20 yılda 22 kat ihracatını artıran bir sektör oldu ve dünya ihracat sıralamasında 21. sıradan 12. sıraya yükseldi.

"Sektörümüzün 2020 ihracat hedefi ise 4.5 milyar dolar. Ülkemiz için mobilya sektörü çok önemli, çünkü istihdam dostu bir sektörümüz var.

"Yüzde doksan oranında yerli ve milli malzeme kullanıp katma değer oluşturuyoruz. Dış ticaret fazlası veren bunu da her yıl artırarak 2019 yılında 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektör olduk.

"180 ülkeye de Türk mobilyası satıyoruz. Bu ülkelerde Türk mobilyasının tasarım ve kalitesini görenler diğer Türk ürünlerine de pozitif bakıyor. Yani bizler bir anlamda ihracatçılarımızın akıncı vazifesi görüyoruz."

MOSFED olarak bu yılın başında Mobilya Araştırmaları Enstitüsü kurduklarını tekrar anımsatan Güleç, mobilya sektörüne ilişkin tüm verileri ve bilgileri toplanıp raporlanacağı, üretimden pazarlamaya, uluslararası ticarete kadar tüm süreci analiz ederek bir strateji oluşturan bir merkez faaliyete geçirdiklerini açıkladı. Bu merkezin sektör ve üniversiteler arasında köprü vazifesi göreceğinin altını çizen Güleç, ilerleyen süreçlerde tüm sektörü gelişmelerden haberdar edeceklerini ekledi. (Fotoğraflı)