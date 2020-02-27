İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

İmralı Adası'nda cezaevine ve yaşam alanına uzak bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

İmralı Adası'nda cezaevine ve yaşam alanına uzak bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde adanın kuzeyinde yer alan, yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde, örtü ve orman yangını çıktığı belirtildi.


Yangının başlamasından itibaren Ada Güvenlik Komutanı emir komutasında hızlı bir şekilde İmralı Adası'nda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki iş makinesi ve 150 personelle alevlere müdahale edildiği duyurulan açıklamada, "Çevre aydınlatma elektrik direklerinde bulunan tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine çarparak kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı değerlendirilen örtü ve orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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