İşte İmralı\'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, yaklaşık 2,5 saat sürdü; 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı. Oylamanın ardından komisyon toplantısı sona erdi.

"GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLER ZİYARETTE OLACAK"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

"KOMİSYON HEYETİNE ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Öte yandan; toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Komisyonda başkan bile olmadan sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı, daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi önemlidir. Toplum, kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması, demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz ve kolay olan ilk adımlar bile atılmadı. Bu süreçte bu ısrar, çözüm iradesine hangi katkıyı yapacak? AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP'Lİ ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Sonrasında, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı oturum şeklinde yapılıp yapılmamasını milletvekillerinin oylarına sundu. AK Parti, MHP ve DEM Partili milletvekillerinin "Evet" oyları sonucu toplantının kapalı olarak devam etmesine karar verildi. CHP'li üyeler kapalı oturuma katılmama kararı alarak salonu terk etti.