İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler

Haberin Videosunu İzleyin
İşte İmralı\'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
21.11.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte İmralı\'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Haber Videosu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Süreç Komisyonu'nda tarihi karar verildi. Oy çokluğuyla İmralı'ya gitme kararı alan Komisyon'da; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu verdi. HÜDA-PAR'ın kararı dikkat çekti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, yaklaşık 2,5 saat sürdü; 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı. Oylamanın ardından komisyon toplantısı sona erdi.

"GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLER ZİYARETTE OLACAK"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

"KOMİSYON HEYETİNE ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Öte yandan; toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Komisyonda başkan bile olmadan sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı, daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi önemlidir. Toplum, kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması, demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz ve kolay olan ilk adımlar bile atılmadı. Bu süreçte bu ısrar, çözüm iradesine hangi katkıyı yapacak? AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP'Lİ ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Sonrasında, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı oturum şeklinde yapılıp yapılmamasını milletvekillerinin oylarına sundu. AK Parti, MHP ve DEM Partili milletvekillerinin "Evet" oyları sonucu toplantının kapalı olarak devam etmesine karar verildi. CHP'li üyeler kapalı oturuma katılmama kararı alarak salonu terk etti.

Kaynak: DHA

Demokrat Parti, Devlet Bahçeli, İnsan Hakları, Demokrasi, DEM Parti, AK Parti, Politika, İmralı, Refah, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ms221067 Ms221067:
    bunlar varya bunlar. nasıl hesap verecek ahırette. şehitlerin kemiklerini sızlatan lar için yaşasın CEHENNEM… 225 105 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kardeş anlatamazsin bunların öyle bir seçmen kitlesi var ki. hiç birşey anlatamazsin. adam dem PKK dedi alkışladılar sonra dönüp apo nün ayağına medet dilenmeye gittiler gene alkışladılar. sen bunlara be anlatabilirsin ki 96 18
  • selami inel selami inel:
    helal olsun CHP 199 93 Yanıtla
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    Allah hepinizin belasını versin, yarına çıkmayın inşallah. o şehitlerin gazilerin ahı üzerinize olsun, beter olun 180 67 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    DEMLENEN TİPLER şehitlerimizin veballari boynunuza olsun 174 61 Yanıtla
  • Nimetullah Tekdağ Nimetullah Tekdağ:
    bu CHP varya bu CHP ..... 83 69 Yanıtla
    2025Nisre. 2025Nisre.:
    sehitlarin kanlari yerde kaldi, devlet çeteye yenildi daha dogrdu hükümet, nne için oy için 124 65
    Four Channel Four Channel:
    aynen helal olsun Chpye İyi partiye Zafere Yeniden refaha. 85 30
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı
Romanya’da kaos Lucescu’ya yapılan suçlama öyle böyle değil Romanya'da kaos! Lucescu'ya yapılan suçlama öyle böyle değil
Diyarbakır’da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
ABD’li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak
Yılmaz Morgül’den bir ilginç protesto Yapay zekaya karşı savaş başlattı Yılmaz Morgül'den bir ilginç protesto! Yapay zekaya karşı savaş başlattı
Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü
Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada
Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı

21:06
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışan tutuklandı.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışan tutuklandı.
20:02
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
19:51
İstanbul’u terk eden Koray Avcı’nın yeni mesleği şaşırttı
İstanbul'u terk eden Koray Avcı'nın yeni mesleği şaşırttı
19:41
Skandal iddia Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
19:29
İki şehir, onlarca mağdur Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
18:29
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay İlk ölümcül vukuatları değilmiş
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş
17:29
Büyük salgın kapıda Covid-19’dan bu yana en bulaşıcı virüs
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
17:05
Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti
Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti
16:33
Oy çokluğuyla kabul edildi Süreç Komisyonu İmralı’ya gidiyor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
15:51
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı’na mesaj mı gönderdi
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2025 21:17:35. #7.12#
SON DAKİKA: İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.