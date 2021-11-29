İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti (3)

YARALILARDAN BİRİ DAHA KURTARILAMADIİmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada yaralılardan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARDAN BİRİ DAHA KURTARILAMADI İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada yaralılardan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si çocuk 6 yaralının tedavileri ise sürüyor. Demir ailesinin Demir ailesinin Van 'ın Erciş ilçesinden Ankara 'ya bir yakınlarının düğüne gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS-DHA



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