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Inaki Pena Galatasaray'da - Son Dakika

Inaki Pena Galatasaray'da

31.01.2022 21:15
Inaki Pena Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada, transfere ilişkin şunlar aktarıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Inaki Pena'nın geçici transferi konusunda sezon sonuna dek anlaşma sağladı.

İspanya Valencia'nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC'de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Pena, 2009 yılında Villarreal'in altyapısına transfer oldu. İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012'de Barcelona Akademisi'ne alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Pena, kalesinde 8 gol gördü.

Barcleona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı'nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi. Inaki Pena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz."

(İHA)

Inaki Pena Galatasaray'da
Inaki Pena Galatasaray'da

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Galatasaray, Valencia, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Inaki Pena Galatasaray'da - Son Dakika


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