İnan: İzmir\'de Kadınların Rolü Önemli

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan İnan, partisinin başarılarında kadınların üstün çalışmasının rolü olduğunu söyledi.

İlk seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten İnan, İzmir'de diğer partilerdeki üye sayıları azalırken AK Parti'ye 50 bin üyenin katıldığını ifade etti.

Başka siyasi partilerin İzmir'de bir gece dahi kalmamış kişileri kentin milletvekili yaptığını kaydeden İnan, "Ey Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri İzmir'e yönelik bir milliyetçiliğiniz, sorumluluğunuz varsa, buradan size bir görev ve ödev veriyoruz. İzmirli olun, İzmirli olmayan çapulcuları, Ali Mahir Başarır'ları, Veli Ağbaba'ları, bu şehrin belediye koridorlarına asla sokmayın. Bu şehre hizmet getirdiğiniz yok. Nerede rant, nerede rüşvet, nerede hırsızlık varsa... İzmir'i dışarıdan bu çapulculara emanet ettirmeyin." diye konuştu.

İnan, tüm seçmenlerin hakkını savunduklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizim ne olduğumuzu, hangi mücadelelerden geldiğimizi İzmir'in sokakları çok iyi bilir. Biz pavyon masalarında delege pazarlığıyla kongreleri, kurultayları yapıp, genel başkan seçmişlerin eseri değiliz. Biz İstanbul'da yolsuzluğun, rüşvetin kitabını yazanların eseri değiliz. 17 yaşımızdan itibaren üzerimizde AK kadınların, AK gençlerin, AK ablalarımızın, ilçelerdeki tüm başkanlarımızın 14 senelik alın teri ile bugün bu sorumlulukları İzmir'de yerine getiriyoruz.

Bizi çocukluktan alıp bu makamlara yetiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın bir evladı olma sorumluluğuyla İzmir'de hizmetimizi sürdürüyoruz. O nedenle Sayın Özgür Özel ve Sayın Ali Mahir Başarır, bizi kendi partinizdeki çapsız arkadaşlarınızla asla karıştırmayın. Çünkü biz milletin partisi olarak hiç kimseye 25 sene boyunca pabuç bırakmadık, sizin gibi rüşvet yardakçılarına, Silivri'dekilere rehin olmuş kişilere bu memleketi de bu şehri de asla bırakmayız."

CHP Genel Başkanı Özel ve arkadaşlarına kentte oy kaybettiği yerlerdeki hizmetlere bakmaları çağrısında bulunan İnan, "Bugün İzmir'de çöpler toplanamıyor. İzmir'de susuzluk var. İzmir'de körfez kokuyor. Beyefendiler emekçi kardeşlerimizin, temizlikçi kardeşlerimizin maaşını ödeyemiyor. Ama çok güzel bir şekilde tropik adalarda tatile gidebiliyor. Sizin nereye gittiğiniz umurumuzda bile değil. Ama emekçinin alın terini ödeyemezken, belediye çalışanlarınız evine ekmek götüremezken, siz Phuket'lerde tatil yapıyorsanız, sizin çapsızlığınızın, beceriksizliğinizin sonucunu tüm milletimize göstermek elbette bizim boynumuzun borcudur. İnşallah ilk genel seçimlerde biz bunları hep beraber AK Parti teşkilatları olarak tatile göndereceğiz." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da AK Parti iktidarlarında kadınların iş gücüne katılım oranının yükseldiğini, parlamentodaki kadın milletvekillerinin sayısının arttığını ifade etti.

Toplantıda AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Cemal Bekle, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcıları Gerçek Tekin ve Selver Akkoyun Korkmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran da birer konuşma yaptı.

Programda yeni üyelere rozet takıldı, İzmir Down Sendromu Derneği üyesi down sendromlular halk oyunları gösterisi sundu.