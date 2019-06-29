Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Hugo Sanchez vs Valencia
Son Dakika Spor Haber

İnanılmaz Hedefler: Hugo Sanchez vs Valencia

57 dakika önce

1985/1986 sezonunda Hugo Sanchez'in akrobasi meraklısı, özellikle de bisiklet süren, ölümcül bir sonlandırıcı olarak ününü güçlendirmeye devam etti. Dört Pichichi kupasını ve bir Beyazlar oyuncusu olarak bir Altın Ayakkabı kazandı. 1987/1988, Real Madrid'in 8. maç günü LaLiga'da Valencia'ya gittiğini gördü. Meksikalı soldan güzel bir orta yapıyor ve harika bir gol attı. Santiago Bernabéu'daki taraftarların sürprizine karşı, muhalif kaleciden geçen muhteşem bir bisiklet vuruşunu atmak ve 4-0 çizgisini açmak için penaltı noktasının üzerine yükseldi. Hugo Sánchez, Madridistas için 282 rekabetçi sonuç alarak 208 gol attı. Ayrıca 10 kupa kaldırdı: 1 UEFA Kupası, 5 LaLiga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 Spanish Super Cup.

1985/1986 sezonunda Hugo Sanchez'in akrobasi meraklısı, özellikle de bisiklet süren, ölümcül bir sonlandırıcı olarak ününü güçlendirmeye devam etti. Dört Pichichi kupasını ve bir Beyazlar oyuncusu olarak bir Altın Ayakkabı kazandı.

1987/1988, Real Madrid'in 8. maç günü LaLiga'da Valencia'ya gittiğini gördü. Meksikalı soldan güzel bir orta yapıyor ve harika bir gol attı. Santiago Bernabéu'daki taraftarların sürprizine karşı, muhalif kaleciden geçen muhteşem bir bisiklet vuruşunu atmak ve 4-0 çizgisini açmak için penaltı noktasının üzerine yükseldi. Hugo Sánchez, Madridistas için 282 rekabetçi sonuç alarak 208 gol attı. Ayrıca 10 kupa kaldırdı: 1 UEFA Kupası, 5 LaLiga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 Spanish Super Cup.
İnanılmaz Hedefler: Hugo Sanchez vs Valencia
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:06 
bisiklet, valencia, hugo sanchez, hugo, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi Fatih Terim'in gözdesi Jimmy Durmaz'dan transfer cevabı: Tatilden sonra Galatasaray'a imza atan Ryan Babel'den Beşiktaş sözleri Maicon, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile ilgilenmesine büyük tepki gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 21:03:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Hugo Sanchez vs Valencia
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]