İnanılmaz Hedefler: OKOCHA Vs BORDEAUX
1 saat önce
1998'de Paris Saint-Germain, sezonun ilk maçında Bordo'yu ağırladı. İlk çıkışında, Jay-Jay Okocha bu inanılmaz hedefi netledi ve Dugout'ta kontrol etti.
1998'de Paris
Saint-Germain, sezonun ilk maçında Bordo'yu ağırladı. İlk çıkışında, Jay-Jay Okocha bu inanılmaz hedefi netledi ve Dugout'ta kontrol etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55
İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı Orkun Kökçü'den transfer itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim