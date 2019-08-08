Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: OKOCHA Vs BORDEAUX
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İnanılmaz Hedefler: OKOCHA Vs BORDEAUX

1 saat önce

1998'de Paris Saint-Germain, sezonun ilk maçında Bordo'yu ağırladı. İlk çıkışında, Jay-Jay Okocha bu inanılmaz hedefi netledi ve Dugout'ta kontrol etti.

1998'de Paris Saint-Germain, sezonun ilk maçında Bordo'yu ağırladı. İlk çıkışında, Jay-Jay Okocha bu inanılmaz hedefi netledi ve Dugout'ta kontrol etti.
Paris Saint Germain, Jay Jay Okocha, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55 
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