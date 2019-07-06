İnanılmaz Hedefler: Raúl - Manchester United
15 dakika önce
Fernando Redondo'nun Raúl González Blanco ile Old Trafford'da Manchester United'a karşı bir gol atabilmesi için inanılmaz oyununun tadını çıkarın. Redondo, topu yeni ağın arkasına iten Raúl'ya yardım etmeden önce bazı kırmızı savunmacıları geçti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:05
Fernando Redondo'nun Raúl González Blanco ile Old Trafford'da Manchester United
'a karşı bir gol atabilmesi için inanılmaz oyununun tadını çıkarın. Redondo, topu yeni ağın arkasına iten Raúl'ya yardım etmeden önce bazı kırmızı savunmacıları geçti.
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