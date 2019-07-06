Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Raúl - Manchester United
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İnanılmaz Hedefler: Raúl - Manchester United

15 dakika önce

Fernando Redondo'nun Raúl González Blanco ile Old Trafford'da Manchester United'a karşı bir gol atabilmesi için inanılmaz oyununun tadını çıkarın. Redondo, topu yeni ağın arkasına iten Raúl'ya yardım etmeden önce bazı kırmızı savunmacıları geçti.

Fernando Redondo'nun Raúl González Blanco ile Old Trafford'da Manchester United'a karşı bir gol atabilmesi için inanılmaz oyununun tadını çıkarın. Redondo, topu yeni ağın arkasına iten Raúl'ya yardım etmeden önce bazı kırmızı savunmacıları geçti.
İnanılmaz Hedefler: Raúl - Manchester United
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:05 
Manchester United, Spor
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