İncesu'da üzüm festivali başladı

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Piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi

AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var