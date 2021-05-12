İnci kefalinin kaçak avcılarına göz açtırılmıyor - Son Dakika

İnci kefalinin kaçak avcılarına göz açtırılmıyor

12.05.2021 14:32
İnci kefalinin kaçak avcılarına göz açtırılmıyor, System.String[]

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına uymayan 2 kişiye 3 bin 708 lira ceza uygulanarak, 5 adet av aracına ve 500 kilogram balığa ise el konuldu.

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına uymayan 2 kişiye 3 bin 708 lira ceza uygulanarak, 5 adet av aracına ve 500 kilogram balığa ise el konuldu.

Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz döneminde gölden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. Yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edremit ve Erciş jandarma asayiş bot, Erciş merkez, Muradiye merkez, Edremit merkez, Tuşba merkez, Erçek, Çelebibağ ve Alparslan jandarma karakol komutanlıkları ekipleri ile ilçe tarım ve orman müdürlükleri ekiplerinin sıkı önlemleri devam ediyor. Van'da 3 ay süren yasak döneminde, inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarını sürekli gözetim altında tutan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve güvenlik güçleri, hem havadan hem de karadan aldığı önlemlerle kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerinin birlikte yürüttüğü denetimlerde Deliçay ve Zilan Çayı'nda 3 adet serpme ve 1 adet uzatma ağına, 100 kilogram canlı, 250 kilogram ölü inci kefali balığına el konuldu. Canlı inci kefali balıkları tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar imha edildi. El konulan av araçları kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.

Diğer taraftan Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Muradiye Merkez Karakol Komutanlığı ve Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise Bendimahi Çayı'nda 150 kilogram ölü, 30 kilogram canlı inci kefali balığına ve 1 adet serpme ağına el konuldu. El konulan av araçları kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Erciş ve Muradiye ilçesindeki denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre, 2 şahsa toplam 3 bin 708 TL idari para cezası uygulandı. Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde gölden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimlerin devam ettiği bildirildi. - VAN

İnci kefalinin kaçak avcılarına göz açtırılmıyor
İnci kefalinin kaçak avcılarına göz açtırılmıyor
İnci kefalinin kaçak avcılarına göz açtırılmıyor

Van Gölü, Muradiye, Tarım, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnci kefalinin kaçak avcılarına göz açtırılmıyor - Son Dakika


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