İnci Taneleri'nde Bende Kalacak Fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

İnci Taneleri'nde Bende Kalacak Fırtınası

İnci Taneleri\'nde Bende Kalacak Fırtınası
06.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru Gündeş'in seslendirdiği 'Bende Kalacak' klibi, İnci Taneleri'nde izleyicileri duygulandırdı.

KANAL D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, Ebru Gündeş'in seslendirdiği, Yılmaz Erdoğan imzalı 'Bende Kalacak' adlı eserle perşembe akşamına damgasını vurdu. Şarkı için diziden özel görüntülerle hazırlanan klip, izleyicilere adeta bir duygu fırtınası yaşattı. Ebru Gündeş'in güçlü yorumunun, dizinin yüreklere dokunan sahneleriyle birleştiği klip, sanal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

İnci Taneleri için özel olarak hazırlanan 'Bende Kalacak' klibi, yayınla eş zamanlı olarak müzik platformlarında yerini aldı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen 'Yokluğunda nişanladım kendimi. Artık bana sevmek yok. Kimse alamaz yerini. Aşkın bende. Kalbin bende kalacak' dizeleri, dinleyicilerin kalbine dokundu. Müziği Deniz Erdoğan'a, aranjesi ise Çağlar Kocatepe'ye ait olan eser, kısa sürede platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasına adını yazdırdı.

BKM imzalı, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D'de.

Kaynak: DHA

İnci Taneleri, Ebru Gündeş, Televizyon, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri'nde Bende Kalacak Fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:23:37. #7.11#
SON DAKİKA: İnci Taneleri'nde Bende Kalacak Fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.