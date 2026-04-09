İran\'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş

ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan savaşta, 40. gününde ABD ve İran'ın kabul etmesiyle ateşkes sağlanmıştı. Savaşın 41. gününde ateşkesin kırılganlığı devam ediyor. Lübnan'a yönelik saldırıların ateşkes dahilinde olmadığını söyleyen ABD'ye İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi rest çekti.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR

İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail uçakları Beyrut'a hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı. Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti. İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

İRAN ATEŞKESTEN ÇEKİLECEK Mİ?

İran medyası, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekileceğini iddia etti. ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kabul ettiğini söyleyen İranlı yetkili, "Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın ateşkes teklifini sorumluluk ve güçlü yaklaşım çerçevesinde kabul ettiğini belirterek, “Lübnan'da ateşkes, ABD ile varılan 10 maddeli anlaşmanın temel parçası” dedi.

Devrim Muhafızları, “Lübnan'a yönelik saldırıların durmazsa bölgedeki saldırganlar pişman olacak” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray ise İran tarafından açıklanan 10 maddeli ateşkes planının ABD'ye iletilenden farklı olduğunu savundu.

ARAKÇİ: ABD SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Netanyahu, İran ile ateşkesin Hizbullah'ı içermediğini savundu ve “İsrail, Hizbullah'a saldırmaya devam edecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Ateşkes koşulları açık ve net. ABD seçim yapmak zorunda. Ya ateşkesi seçecek ya da İsrail Hizbullah'a saldırmaya devam edecek. Top artık ABD'de. Dünya ABD'nin sözünü tutup tutmadığını görecek” dedi.

İRAN MECLİS BAŞKANI: BU ŞARTLARDA ATEŞKES MAKUL DEĞİLDİR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes için uzlaşıya varılan 3 maddenin görüşmeler başlamadan ihlal edildiğini söyledi.

Galibaf, Pakista Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkladığı gibi Lübnan ve diğer bölgelerde ateşkes maddesi ihlal edilmiştir. Fars eyaletinde bir insansız hava araıcnın düşürülmesi İran hava sahası ihlalidir. 10 maddelik planın 6. maddesi İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının saklı tutulmasıydı. Bu hak ihlal ediliyor. Bu şartlarda ateşkes ve müzakereler makul değildir" dedi.

TRUMP: ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada taraflara arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, buna gerekçe olarak da Hizbullah'ı öne sürmüştü.

Konuya ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" demişti.

Trump, İsrail'in Hizbullah unsurlarını hedef aldığını iddia ettiği saldırılara ilişkin, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" ifadelerini kullanmıştı.

LÜBNAN'DA BİR GÜNDE 254 ÖLÜ

Lübnan, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü milli yas günü ilan etti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyelerin kapatılması talimatını verdi.

Milli yas nedeniyle bayrakların yarın yarıya indirileceği, radyo ve televizyon yayınlarının ise yaşanan kayıpların büyüklüğünü yansıtacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

İsrail saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasını 'ulusal bir trajedi' olarak nitelendiren Başbakan Selam, “Lübnan halkına ve özellikle şehitlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.