İran\'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş

09.04.2026 07:16
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez" ifadesini kullandı. İran medyası ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekileceğini iddia etti.

ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan savaşta, 40. gününde ABD ve İran'ın kabul etmesiyle ateşkes sağlanmıştı. Savaşın 41. gününde ateşkesin kırılganlığı devam ediyor. Lübnan'a yönelik saldırıların ateşkes dahilinde olmadığını söyleyen ABD'ye  İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi rest çekti.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR

İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail uçakları Beyrut'a hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı. Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti. İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

İRAN ATEŞKESTEN ÇEKİLECEK Mİ?

İran medyası, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekileceğini iddia etti. ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kabul ettiğini söyleyen İranlı yetkili, "Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın ateşkes teklifini sorumluluk ve güçlü yaklaşım çerçevesinde kabul ettiğini belirterek, “Lübnan'da ateşkes, ABD ile varılan 10 maddeli anlaşmanın temel parçası” dedi.

Devrim Muhafızları, “Lübnan'a yönelik saldırıların durmazsa bölgedeki saldırganlar pişman olacak” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray ise İran tarafından açıklanan 10 maddeli ateşkes planının ABD'ye iletilenden farklı olduğunu savundu.

ARAKÇİ: ABD SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Netanyahu, İran ile ateşkesin Hizbullah'ı içermediğini savundu ve “İsrail, Hizbullah'a saldırmaya devam edecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Ateşkes koşulları açık ve net. ABD seçim yapmak zorunda. Ya ateşkesi seçecek ya da İsrail Hizbullah'a saldırmaya devam edecek. Top artık ABD'de. Dünya ABD'nin sözünü tutup tutmadığını görecek” dedi.

İRAN MECLİS BAŞKANI: BU ŞARTLARDA ATEŞKES MAKUL DEĞİLDİR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes için uzlaşıya varılan 3 maddenin görüşmeler başlamadan ihlal edildiğini söyledi.

Galibaf, Pakista Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkladığı gibi Lübnan ve diğer bölgelerde ateşkes maddesi ihlal edilmiştir. Fars eyaletinde bir insansız hava araıcnın düşürülmesi İran hava sahası ihlalidir. 10 maddelik planın 6. maddesi İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının saklı tutulmasıydı. Bu hak ihlal ediliyor. Bu şartlarda ateşkes ve müzakereler makul değildir" dedi.

TRUMP: ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada taraflara arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, buna gerekçe olarak da Hizbullah'ı öne sürmüştü.

Konuya ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" demişti.

Trump, İsrail'in Hizbullah unsurlarını hedef aldığını iddia ettiği saldırılara ilişkin, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" ifadelerini kullanmıştı.

LÜBNAN'DA BİR GÜNDE 254 ÖLÜ

Lübnan, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasının ardından perşembe gününü milli yas günü ilan etti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyelerin kapatılması talimatını verdi.

Milli yas nedeniyle bayrakların yarın yarıya indirileceği, radyo ve televizyon yayınlarının ise yaşanan kayıpların büyüklüğünü yansıtacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

İsrail saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasını 'ulusal bir trajedi' olarak nitelendiren Başbakan Selam, “Lübnan halkına ve özellikle şehitlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • SEMA AKFIRAT SEMA AKFIRAT:
    Yılanla aynı çuvala girilmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı
Ateşkes Lübnan’ı da kapsayacak Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak
İki haftalık ateşkes başladı İşte İran’ın Trump’a sunduğu 10 madde İki haftalık ateşkes başladı! İşte İran'ın Trump'a sunduğu 10 madde
Aile Katliamı: Emekli Uzman Çavuş İntihar Etti Aile Katliamı: Emekli Uzman Çavuş İntihar Etti
İntihara kalkışan şahsı polis 3 saatte ikna etti İntihara kalkışan şahsı polis 3 saatte ikna etti
’Dur’ ihtarına uymayıp, alkol testini reddeden sürücüye 354 bin TL ceza 'Dur' ihtarına uymayıp, alkol testini reddeden sürücüye 354 bin TL ceza
Kuzey Kore’nin “tanımlanamayan bir roket“ fırlattığı bildirildi Kuzey Kore'nin "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
Beyaz Saray’dan ateşkes açıklaması: ABD için bir zafer Beyaz Saray’dan ateşkes açıklaması: ABD için bir zafer
Ateşkesin ardından altında yükseliş Ateşkesin ardından altında yükseliş
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan’ı kapsamıyor Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan'ı kapsamıyor

03:10
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım
"Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
01:49
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Araçla da yaya olarak da kaçamadı Yediği cezayı öyle böyle değil
Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
