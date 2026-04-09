Asensio\'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen gelişme gelmedi. Yıldız futbolcunun durumu endişe yaratıyor.
Dizine aldığı darbe sonrası sakatlanan Asensio’nun MR’ı için ödemin inmesi bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre dizindeki şişlik henüz geçmedi ve bu nedenle MR çekimi gerçekleştirilemedi.
Sabah’ın haberine göre sürecin uzamasıyla birlikte Asensio’nun sadece Kayserispor değil, Çaykur Rizespor maçına da yetişmesinin zorlaştığı ifade edildi.
Sakatlığın boyutuna dair net bir tablo henüz oluşmazken, yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın en etkili isimlerinden biri olmuştu.
