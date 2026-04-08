İran'dan zafer açıklaması: ABD, 10 maddelik planı kabul etmek zorunda kaldı

08.04.2026 02:31
Ateşkesi kabul eden İran'dan zafer ilanı gibi açıklama geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran büyük bir zafer kazanmış ve suçlu Amerika, 10 maddelik planını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bunlar arasında İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün sağlanması yer almaktadır." açıklaması yaptı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Konseyin yayınladığı bildirilerde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Açıklamada, İran'ın tam bir zafer ilan ettiğini, ABD'nin 10 maddelik planı kabul etmek zorunda kaldığını iddia etti.

"BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDIK, ABD 10 MADDELİK PLANI KABUL ETTİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İran büyük bir zafer kazanmış ve suçlu Amerika, 10 maddelik planını kabul etmek zorunda kalmıştır.

"ABD, İRAN'A TAZMİNAT ÖDEMESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNDU"

Bu planda Amerika, esasen saldırmazlık, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün devamı, zenginleştirme kabulü, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve Yönetim Kurulu'nun tüm kararlarının sona erdirilmesi, uranyum zenginleştirmenin kabulü, İran'a tazminat ödenmesi, ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesi ve tüm cephelerde, özellikle kahraman Lübnan İslami Direnişi'ne karşı savaşın durdurulması taahhüdünde bulunmuştur.

Müzakereler, ABD tarafına duyulan tam bir güvensizlik ortamında, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak."

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
