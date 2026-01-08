İncir Atıkları Ekolojik Ambalaj Olacak - Son Dakika
Ekonomi

İncir Atıkları Ekolojik Ambalaj Olacak

08.01.2026 17:25
AB projesi ile Aydın'da incir atıklarından çevre dostu ambalaj geliştirilmesi hedefleniyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, incir atıklarının çevresel ambalajlara dönüştürülmesini amaçlayan "İncir atıklarının yeşil ultra dayanıklı ekolojik kaplamalara dönüştürülmesi" başlıklı AB projesinin tanıtımı yapıldı.

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan projenin uluslararası yürütücüsü Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Tarhan, incirin Türkiye için stratejik bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Projeyle incir atıklarının değer kazanacağını belirten Tarhan, "İncirin üretimden son tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte hem ürün güvenliğini artırmayı hem de yetiştiricilik ve işleme sırasında ortaya çıkan atıkları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda incir atıklarından çevre dostu ambalaj ve kaplama materyalleri geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tarhan, Türkiye'nin koordinasyonundaki projenin 3 yıl süreceğini kaydederek, 700 bin avroluk projede Türkiye'den Uşak Üniversitesinin yanı sıra Aydın İncir Araştırma Enstitüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün yer aldığını, İtalya, Almanya ve Mısır'dan da paydaşların bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Aydın, Çevre, Son Dakika

