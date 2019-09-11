Son Dakika Haberleri: İncir toplamak isterken ağaçtan düştü
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İncir toplamak isterken ağaçtan düştü

7 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meyve bahçesindeki incir ağacına çıkan kişi, ağaçtan düşerek ağır yaralandı.

İncir toplamak isterken ağaçtan düştü, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meyve bahçesindeki incir ağacına çıkan kişi, ağaçtan düşerek ağır yaralandı.


Olay, İslahiye ilçesi Çerçili Mahallesi Tepebaşı mezrasında meydana geldi. İncir toplamak için ağaca çıkan 35 yaşındaki S.K., dengesini kaybederek düştü. S.K., olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Tepebaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
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