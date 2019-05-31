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İncirliova bayrama hazırlanıyor

39 dakika önce

İncirliova Belediyesi Park Bahçeler ve temizlik İşleri Birimleri tarafından ekipleri tarafından ilçedeki mezarlıklar ve Aydın-İzmir Karayolu orta refüjü ile bazı mahallelerin yollarındaki kuruyan ot ve ağaç dalları temizlenerek, kireçleme, ilaçlama çalışmaları yapıldı.

İncirliova bayrama hazırlanıyor, System.String[]
İncirliova Belediyesi Park Bahçeler ve temizlik İşleri Birimleri tarafından ekipleri tarafından ilçedeki mezarlıklar ve Aydın- İzmir Karayolu orta refüjü ile bazı mahallelerin yollarındaki kuruyan ot ve ağaç dalları temizlenerek, kireçleme, ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Ayrıca İncirliova Belediyesi Acarlar Mezarlığı'nda parke taşı döşenerek banklar konuldu. Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için araç girişlerini engelleyen bariyerler konuldu.

Yapılan bayram hazırlıkları ile ilgili bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu çalışmaların yıl içerisinde de rutin şekilde devam edeceğini belirterek, "İncirliova Belediyesi olarak ilçemiz halkının güzel bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra bayram boyunca da belediyemiz 24 saat hizmet verecek. Zabıtamız görevi başında olacak ve herhangi olumsuz bir durumda vatandaşımız günün her saatinde bize ulaşabilecek. Park İncirliova Sosyal Tesislerimiz de hazır bir şekilde misafirlerini ağırlayacak. Süreklilik arz eden tüm hizmetlerimiz aynen devam edecek. Belediye Personelimiz ve vatandaşlarımızla da Bayramın Birinci günü Belediye Hizmet Binamızda bayramlaşma törenimizi gerçekleştirip, bir araya geleceğiz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:22 Kaynak: İHA
Acarlar, Aydın İzmir Karayolu, İncirliova, Güncel
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