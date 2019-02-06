İncirliova'da "Güvenli Trafik İçin Öncelik Yayaların" Etkinliği
26 dakika önce
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Kampanyasına İncirliova'dan da tam destek geldi.
İçişleri Bakanlığı
tarafından ülke genelinde başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Kampanyasına İncirliova
'dan da tam destek geldi.
Kampanyaya dikkat çekmek amacıyla İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Belediye Başkanı Gürşat Kale
, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, Garnizon Komutanı Ahmet Kurt
ile öğrenciler; İncirliova Türkan Saylan
Caddesi üzerinde sürücülere çiçek ve çikolata ikram edip kampanyanın içeriğine ilişkin araç sürücülerine bilgi verdi.
Kampanya sonrası kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Gürşat Kale, "Hayatımızda trafik çok önemli bir unsurdur. Tehlikesiz bir trafik için yayalara saygılı olmamız ve öncelik tanımamız gerekmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızda trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm vatandaşlarımızın kampanyaya destek vermesini ve trafikte yayalara öncelik tanımalarını bekliyoruz" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:48 Kaynak: İHA
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