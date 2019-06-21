İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı

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Oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası pozlarıyla ilgi odağı oldu

Sivas'ın Şirin Babası, 24 yıldır bıçak üretiyor! Yurt dışından bile alıcısı var

Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı