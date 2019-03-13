Son Dakika Haberleri: Indian Wells'te Favoriler Elendi

Indian Wells'te Favoriler Elendi

1 saat önce

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 1 numaralarından tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda Naomi Osaka turnuvaya erken turlarda veda etti.

Indian Wells'te Favoriler Elendi, System.String[]
Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 1 numaralarından tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda Naomi Osaka turnuvaya erken turlarda veda etti.

Turnuvanın tek erkekler 3. turunda dünya 39 numarası Alman Philipp Kohlschreiber'la karşılaşan Sırp Djokovic, rakibine 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Tek kadınlarda zirvede yer alan Japon Osaka ise 4. tur müsabakasında 23 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda
Bencic'e 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza atan diğer tenisçi oldu.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Rumen Simona Halep de Çek Marketa
Vondrousova'ya 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Novak Djokoviç, Tenis, Spor
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